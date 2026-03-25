Cearenses poderão escolher a prioridade nas fiscalizações para 2026 e 2027, diz TCE

O Tribunal de Contas do Ceará (TCE) lançou, neste mês, uma pesquisa para eleger as temáticas prioritárias na atuação do controle externo. A participação popular pode ser realizada de forma online até a próxima segunda-feira (30), através de um formulário eletrônico.

Entre os eixos estratégicos, estão educação; saúde e proteção social; obras, estradas e meio ambiente; gestão interna da administração pública; e contas públicas.

A ideia é que os cearenses possam conduzir a fiscalização para o que considera mais urgente. Para o presidente do TCE, conselheiro Rholden Queiroz, o objetivo do questionário é "promover uma escuta qualificada de cada cidadão cearense, que permita direcionar esforços para áreas específicas, além de fortalecer o controle externo, ampliar a transparência e contribuir para uma gestão pública mais eficiente e responsável".

A votação é anônima e os resultados ficarão públicos. A pesquisa pode ser acessada aqui.