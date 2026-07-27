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Legislativo Judiciário Executivo

Elmano tem agenda de reuniões com Eunício, Domingos, Luizianne e Cid para definir chapa majoritária

Grupo governista ainda discute nome para a vice-governadoria e a segunda vaga ao Senado.

Escrito por Marcos Moreira e Matheus Facundo
27 de Julho de 2026 - 13:25 (Atualizado às 13:26)
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Legenda: Governador Elmano de Freitas tenta acelerar debate em torno da chapa antes da convenção do PT.
Foto: Fabiane de Paula/SVM.

O governador Elmano de Freitas (PT) tem uma série de reuniões com representantes de partidos da base aliada nesta semana, como o senador Cid Gomes (PSB), os deputados federais Luizianne Lins (Rede) e Eunício Oliveira (MDB) e o presidente estadual do PSD, Domingos Filho. Buscando a reeleição, o político prometeu “intensificar” as agendas antes da convenção partidária do PT, programada para sexta-feira (31). 

Na manhã desta segunda-feira (27), durante entrevista após reunião com a cúpula da segurança pública do Estado, o governador falou sobre os encontros para “tentar chegar na convenção com toda a chapa definida”.

“Nós vamos ter a semana toda de muitas conversas, e é claro que só a primeira. Hoje mesmo eu devo ter conversas ainda com algumas pessoas de outros partidos. Então, nós vamos intensificar as nossas conversas nessa semana para tentar chegar na convenção com toda a chapa definida”
Elmano de Freitas
Governador do Ceará

A declaração ocorre após o grupo governista confirmar a busca de Cid Gomes pela reeleição ao Senado, com o deputado federal Júnior Mano (PSB) na 1ª suplência. A decisão foi anunciada em 14 de julho. 

Contudo, desde então, o grupo não avançou na oficialização de nomes para os outros espaços da chapa: a vice-governadoria e a segunda vaga do Senado com sua respectiva suplência. 

Com isso, a posição de outros partidos da base ainda não foi divulgada. Estão nessa equação legendas governistas, como MDB, PSD, Republicanos e a Federação Rede-Psol. 

Nos bastidores, aliados dão conta de uma reunião entre Elmano, o senador Camilo Santana (PT) e o prefeito Evandro Leitão (PT) na manhã desta segunda. O objetivo seria tratar dos últimos ajustes da chapa para o evento de sexta, que contará com a presença do presidente Lula (PT). 

“Eu tenho um compromisso de ter uma reunião, talvez de hoje para amanhã, com Domingos Filho. Eu devo ter uma conversa de hoje para amanhã, até quarta, no máximo, com o senador Eunício. Temos conversa a fazer com o nosso senador Cid. Eu tive uma conversa esses dias com o nosso querido ministro Camilo. Então vou ter uma conversa a ser agendada com Chiquinho (Feitosa)”, projetou Elmano. 

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DIÁLOGO COM A REDE

Também está no radar do governador Elmano uma conversa com a Federação Rede-Psol, que pode emplacar a deputada federal Luizianne Lins (Rede) na disputa pelo Senado dentro da composição do governador. 

“Psol, eu tive uma primeira conversa com o Psol, nós devemos retomar a conversa com o Psol e com a Rede”, anunciou Elmano.

O governador cita a retomada do diálogo porque Camilo Santana já teve uma conversa com Luizianne, abrindo espaço para uma reaproximação após a saída dela do PT. Após o encontro, a postulação da deputada passou a ganhar força dentro do grupo. 

Elmano não confirmou, porém, se o encontro será com a presidência da Federação ou diretamente com Luizianne Lins. Por outro lado, a assessoria do Governo indica que ambas as agendas podem ocorrer nesta semana. 

Na semana passada, a deputada federal anunciou a suspensão da agenda pública durante alguns dias por conta de uma cirurgia e do respectivo período de recuperação.

O PontoPoder tenta contato com a Federação Rede-Psol para saber mais detalhes. A matéria será atualizada em caso de retorno. 

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