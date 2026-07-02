Camilo e Luizianne se encontram em Fortaleza, em meio à articulação da composição da chapa de Elmano

O senador Camilo Santana (PT) e a deputada federal Luizianne Lins (Rede) tiveram encontro na quarta-feira (1°), em Fortaleza, semanas após sinalização de reaproximação. O encontro aconteceu apenas um dia depois da federação Rede-Psol oficializar a pré-candidatura de Luizianne para o Senado Federal.

"Recebi hoje a deputada federal, Luizianne Lins, para uma conversa produtiva sobre o Ceará e o Brasil", publicou Camilo Santana sobre o encontro. "Seguimos juntos, firmes e fortes para evitar retrocessos no nosso estado e no país".

Luizianne também falou sobre a conversa com Camilo nas redes sociais. "Hoje, tivemos uma boa reunião com o senador Camilo Santana. Em pauta, uma conversa sobre a conjuntura política estadual e nacional", disse.

A reaproximação entre os dois ex-companheiros de partido teve início ainda em junho, quando os dois se encontraram em um evento e tiveram uma breve conversa. Ao PontoPoder, Luizianne afirmou que demonstrou, para Camilo, o interesse de dialogar.

"Estava numa palestra e, depois da palestra, eu o cumprimentei e disse que nós precisaríamos conversar sobre a conjuntura. Ele sinalizou que sim, vamos conversar. O que eu quis foi demonstrar que estava aberta (ao diálogo) e queria conversar com eles, que estão articulando as chapas, essa coisa toda", destacou em entrevista no dia 17 de junho.

Antes disso, o governador Elmano de Freitas (PT) já tinha fala sobre a possibilidade de uma reunião entre Luizianne e Camilo. "Foi na iniciativa da própria Luizianne, que o procurou (Camilo) e vamos conversar. Eu fico muito feliz que possamos ter cada vez mais diálogo", disse no dia 15 de junho.

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Vaga na chapa de Elmano de Freitas

A reunião ocorre em um momento de fortalecimento do nome de Luizianne Lins como possibilidade para a chapa encabeçada por Elmano de Freitas.

Em entrevista a Live PontoPoder, em maio, a deputada federal havia reforçado que gostaria de estar em uma das vagas para a disputa ao Senado apoiada pelo governador. "Eu gostaria muito se fosse a candidata da chapa do governo", disse.

O presidente da federação formada por Rede e Psol, Alexandre Uchoa, confirmou, ao colunista Wagner Mendes, que, apesar da preferência, Luizianne disse que topa ser candidata ao Senado com chapa avulsa.

Em abril, Luizianne anunciou desfiliação do PT após 38 anos na legenda, apontando divergências internas. Ao longo dos anos, a ex-prefeita de Fortaleza fez diversas críticas a Camilo Santana, inclusive quando disputou, em 2024, a pré-candidatura a Prefeitura de Fortaleza com Evandro Leitão (PT), que acabou sendo escolhido.

Um dos conflitos recentes se devia ao pleito de disputar o Senado — ainda no PT, ela foi lançada pré-candidata ao Senado pelo Campo da Esquerda.