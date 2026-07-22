Luizianne suspende agenda por motivos de saúde em meio à disputa por composição na chapa governista

A equipe da deputada federal Luizianne Lins (Rede) comunicou, nesta quarta-feira (22), que a parlamentar irá se ausentar da agenda pública durante alguns dias por conta de uma cirurgia e do período de recuperação necessário após a realização do procedimento.

A nota publicada nas redes sociais afirma que o procedimento, que não foi revelado em detalhes, já estava previsto e não podia mais ser adiado.

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"Os desafios que vêm pela frente exigem força e boa saúde", mencionou um texto do comunicado. De acordo com a nota, após "um breve período de recuperação, Luizianne retomará normalmente os seus compromissos".

Arrumações para o Senado

O afastamento temporário da ex-prefeita de Fortaleza ocorre em um momento de definições em torno do nome que vai figurar na segunda vaga do grupo governista rumo ao Senado Federal. Ela, que já é pré-candidata à Casa Alta, é uma das cotadas para ocupar esse posto.

A primeira cadeira do agrupamento aliado ao governador Elmano de Freitas (PT) ficou com o senador Cid Gomes (PSB), que será candidato à reeleição. Agora, seguem no páreo os nomes de Luizianne e do deputado federal Eunício Oliveira (MDB). Com menos força, um terceiro nome é aventado: o do deputado federal Moses Rodrigues (União).

Recentemente, também por questões médicas, Eunício se ausentou de compromissos públicos. Ele recebeu um diagnóstico de anemia profunda no fim de junho e recebeu alta médica na última segunda-feira (20).