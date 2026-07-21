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Legislativo Judiciário Executivo

Eunício Oliveira recebe alta médica após diagnóstico de 'anemia profunda'

O deputado federal estava temporariamente afastado da política devido ao tratamento de saúde.

Escrito por Milenna Murta* milenna.murta@svm.com.br
21 de Julho de 2026 - 11:31 (Atualizado às 11:32)
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Legenda: Eunício Oliveira também é pré-candidato ao Senado Federal pelo MDB.
Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados.

O deputado federal Eunício Oliveira (MDB) recebeu alta médica nesta segunda-feira (20), três semanas após tornar público seu afastamento temporário da política devido ao diagnóstico de anemia profunda. A informação foi divulgada através das redes sociais do parlamentar.

Em publicação no Instagram, Eunício explicou que o tratamento de infusão "foi um sucesso" e realizado em menos de dez dias. O processo consiste em administrar medicamentos ou nutrientes diretamente em uma veia, um músculo ou sob a pele, ocasionando uma absorção mais rápida pelo organismo.

O parlamentar esteve no Eistein Hospital Israelita, em São Paulo, durante o tratamento. Nas redes sociais, ele agradeceu à equipe médica e reiterou que segue "firme, com fé em Deus e no coração cheio de alegria e disposição para trabalhar ainda mais pelo povo cearense".

O diagnóstico veio à público ao final do mês de junho, quando ele anunciou a decisão de se afastar por alguns dias das atividades parlamentares para se dedicar ao tratamento. Entretanto, por ser um período curto, a equipe de Eunício já havia informado que ele não solicitaria licença da Câmara dos Deputados.

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Mesmo antes da alta médica, o parlamentar já havia reiterado a pretensão de disputar as eleições gerais de 2026. Eunício Oliveira é pré-candidato ao Senado Federal.

Apesar de estar vinculado ao lado da situação, na última semana, o parlamentar teceu críticas a Cid Gomes (PSB), pré-candidato à reeleição na Câmara Alta. Na ocasião, Eunício se referiu ao Ferreira Gomes como "inconfiável" para a aliança.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.

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