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Eunício é diagnosticado com 'anemia profunda' e se afasta temporariamente da política

Apesar disso, o deputado reitera pretensão de concorrer ao Senado.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
29 de Junho de 2026 - 21:51
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Legenda: Eunício Oliveira não vai tirar licença da Câmara dos Deputados.
Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados.

O deputado federal Eunício Oliveira (MDB) foi diagnosticado com anemia profunda e decidiu se afastar "por algumas semanas" das articulações eleitorais para tratamento de saúde. A informação foi divulgada pelo parlamentar nesta segunda-feira (29), via redes sociais, e complementada posteriormente por meio de nota.

Apesar disso, o deputado reitera pretensão de concorrer ao Senado. Ele é um dos pré-candidatos apontados pela base governista para a disputa. 

"No início deste ano, fiz um check-up completo e tudo estava dentro da normalidade. Por isso, o que me veio depois me pegou de surpresa. Senti-me mal e isso me fez passar por uma bateria de exames. Neste momento, vou me dedicar a esse tratamento, mas quero que saibam: logo estarei de volta com a mesma disposição de sempre", disse Eunício.

Quanto às atividades parlamentares, o afastamento deve ser de poucos dias, informou a equipe do deputado. Por isso, ele não pedirá licença da Câmara Federal no momento. Ainda segundo a nota, a recomendação é de repouso e acompanhamento clínico para a recuperação plena da saúde.

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"Na última sexta-feira (26), ele antecipou aos aliados o problema de saúde que enfrentava e a necessidade de se dedicar ao tratamento médico nos próximos dias", complementou.

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