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Com saída de Guimarães da corrida ao Senado, Elmano diz que chapa terá 'pluralidade' ideológica

Agora, as opções, segundo Elmano, são Júnior Mano (PSB), Chiquinho Feitosa (Republicanos), Eunício Oliveira (MDB) e Luizianne Lins (Rede).

Escrito por
Ingrid Campos, Beatriz Mattos producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Homem de meia-idade, com cabelo grisalho curto e barba aparada, veste terno azul, camisa branca e gravata clara. Ele está sendo entrevistado em um ambiente interno amplo e bem iluminado, possivelmente um prédio institucional, enquanto fala diante de um microfone com logotipo. Ao fundo, há várias pessoas caminhando ou conversando, algumas com pastas e celulares, e o espaço possui piso brilhante e iluminação no teto.
Legenda: Elmano de Freitas cumpre agendas em Brasília nesta terça-feira (14).
Foto: Reprodução/SVM.

Sem José Guimarães (PT) na disputa ao Senado, o governador Elmano de Freitas (PT) vai ouvir a sua “aliança de esquerda, de centro e de centro-direita” para definir uma candidatura de “pluralidade” ideológica à Casa Alta em outubro. A declaração foi dada por ele nesta terça-feira (14), em Brasília, após o correligionário tomar posse como ministro das Relações Institucionais do presidente Lula (PT). 

Como a legislação eleitoral exige que pretensos candidatos a cargos eletivos se afastem de postos de gestão no semestre anterior à campanha, o deputado Guimarães está, oficialmente, impedido de participar do pleito deste ano – seja para o Senado, seja para a Câmara dos Deputados.

Na cerimônia de posse de Guimarães, no início da tarde, Elmano agradeceu o "gesto" do colega em aceitar o convite do Planalto em prol do "projeto" petista para o Ceará. Em momento posterior, o governador falou à imprensa sobre o futuro da composição majoritária com um concorrente a menos no bloco governista.

A aliança que temos no Ceará, desde o Cid (Gomes), o Camilo (Santana) e também comigo, é de partidos de esquerda, de centro, de centro-direita. A nossa aliança permanece igual e, evidentemente, com uma aliança ampla, não podemos querer que todos os candidatos da chapa sejam de um partido da esquerda. Temos que ter pluralidade e representação dos diversos partidos que dela (aliança) participam.
Elmano de Freitas (PT)
Governador do Ceará

O petista citou como opções o deputado federal Júnior Mano (PSB), o empresário e ex-senador Chiquinho Feitosa (Republicanos), o deputado federal Eunício Oliveira (MDB) e a deputada federal Luizianne Lins (Rede).  

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Neste ano, o Ceará vai eleger mais dois senadores por oito anos, que comporão a bancada já formada pelo mandato de Camilo Santana (PT), eleito em 2022, no Congresso. 

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