Bolsonaro recebe alta após três dias internado para cirurgia no ombro

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta em Brasília, nesta segunda-feira (4), após passar por uma cirurgia no ombro. Internado há três dias no hospital DF Star, ele deve retornar para a própria casa, local onde cumpre prisão domiciliar pela condenação por tentativa de golpe.

De acordo com o boletim médico, divulgado no domingo (3), o procedimento durou cerca de cinco horas, incluindo o pré-operatório, e tudo correu como previsto.

O médico Brasil Caiado, responsável pelo atendimento ao ex-presidente, apontou que a cirurgia "foi um total sucesso".

Veja também PontoPoder Cirurgia no ombro de Bolsonaro é concluída sem intercorrências, diz boletim médico PontoPoder Pesquisa Quaest CE: os próximos senadores devem ser aliados de Lula, Bolsonaro ou independentes?

"Ele foi internado em primeiro de maio para uma cirurgia no ombro direito. Foi um diagnóstico prévio, feito na outra internação. Uma cirurgia eletiva pré-agendada. Transcorreu sem nenhuma intercorrência, tranquilo. O paciente se comportou de forma estável", declarou o profissional ao jornal O Globo.

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, atualizou o estado de saúde do marido em publicação nas redes sociais. Ela apontou que Bolsonaro teve "boa evolução" e "dor controlada".