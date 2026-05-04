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Bolsonaro recebe alta após três dias internado para cirurgia no ombro

Ex-presidente voltará para casa, em Brasília, onde cumpre prisão domiciliar.

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Redação producaodiario@svm.com.br
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Homem de meia-idade em primeiro plano, usando camisa polo verde, cercado por agentes com coletes escuros ao fundo.
Legenda: Jair Bolsonaro foi internado para um procedimento cirúrgico no ombro direito.
Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil.

O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta em Brasília, nesta segunda-feira (4), após passar por uma cirurgia no ombro. Internado há três dias no hospital DF Star, ele deve retornar para a própria casa, local onde cumpre prisão domiciliar pela condenação por tentativa de golpe.

De acordo com o boletim médico, divulgado no domingo (3), o procedimento durou cerca de cinco horas, incluindo o pré-operatório, e tudo correu como previsto. 

O médico Brasil Caiado, responsável pelo atendimento ao ex-presidente, apontou que a cirurgia "foi um total sucesso"

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"Ele foi internado em primeiro de maio para uma cirurgia no ombro direito. Foi um diagnóstico prévio, feito na outra internação. Uma cirurgia eletiva pré-agendada. Transcorreu sem nenhuma intercorrência, tranquilo. O paciente se comportou de forma estável", declarou o profissional ao jornal O Globo.

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, atualizou o estado de saúde do marido em publicação nas redes sociais. Ela apontou que Bolsonaro teve "boa evolução" e "dor controlada". 

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