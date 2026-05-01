Cirurgia no ombro de Bolsonaro é concluída sem intercorrências, diz boletim médico

A cirurgia no ombro à qual o ex-presidente Jair Bolsonaro foi submetido nesta sexta-feira (1º) foi concluída sem intercorrências, conforme boletim médico do hospital DF Star divulgado após o procedimento.

"Jair Messias Bolsonaro foi submetido a cirurgia de reparo artroscópico do manguito rotador à direita, sem intercorrências. No momento encontra-se internado em unidade de internação para controle da dor e observação clínica", informou o boletim.

Conforme informações do portal g1, a cirurgia foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A intervenção tem como objetivo reparar o manguito rotador (grupo de músculos e tendões) e tratar lesões associadas.

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Alexandre Firmino, ortopedista responsável pelo acompanhamento médico, destacou que exames pré-operatórios foram realizados antes da cirurgia.

Inicialmente, os advogados do ex-presidente haviam solicitado que a cirurgia fosse realizada ainda na semana anterior, entre os dias 24 e 25 de abril, mas a autorização judicial veio posteriormente.

Ex-presidente teve melhora clínica

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar humanitária temporária desde 27 de março, benefício concedido por Moraes por um período inicial de 90 dias, em razão do estado de saúde. Ele foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe.

Segundo a equipe médica, o ex-presidente apresentou melhora clínica nas últimas semanas, após um quadro de pneumonia bilateral.

Relatórios indicam evolução positiva nas condições pulmonar e digestiva, com redução de sintomas como falta de ar, cansaço e refluxo.

Apesar disso, exames apontaram uma lesão de alto grau no ombro direito, com dores persistentes e limitação funcional, mesmo após tratamento fisioterapêutico.

Diante desse quadro, os médicos recomendaram a realização da cirurgia por via artroscópica, técnica minimamente invasiva.

Atualmente, Bolsonaro segue uma rotina de cuidados que inclui dieta controlada, sessões frequentes de fisioterapia cardiorrespiratória e motora, além de acompanhamento para controle da pressão arterial.

Após o procedimento, ele deverá passar por nova avaliação médica e continuar o processo de reabilitação.