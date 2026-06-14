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Ex-adversários políticos, Ciro Gomes e Roberto Pessoa retomam diálogo: 'amigo antigo'

Políticos se encontraram no São João de Maracanaú, onde o tucano cumpriu agenda de pré-campanha ao Governo do Ceará.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Ciro Gomes e Roberto Pessoa se cumprimentam durante São João do Maracanaú.
Legenda: Encontro entre Ciro Gomes e Roberto Pessoa ocorreu durante São João do Maracanaú.
Foto: Divulgação/Mateus Dantas.

O ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) e o prefeito Roberto Pessoa (União) se encontraram no São João de Maracanaú, na noite deste domingo (14). O tucano cumpria agenda de pré-candidatura ao Governo do Ceará na festividade.

O encontro representou a retomada do diálogo entre dois ex-adversários políticos. Foi o que comentou o próprio Ciro, durante entrevista no evento, ao relembrar o atrito em relação à política tributária na época em que era governador.  

“No fundo, ele (Roberto Pessoa) tinha razão, mas ele como eu exercitamos as nossas razões de forma muito grosseira, muito arbitrária, acabamos nos afastando sem romper, mas mais recentemente nós retomamos o diálogo porque ele tá já uma etapa importante da sua idade e é uma pessoa que conseguiu uma espécie de unanimidade entre a classe política do Ceará, de que é um realizador que já merece estar fora, vamos dizer, do mundanismo, das disputas menores”
Ciro Gomes
Pré-candidato ao Governo do Ceará

Ciro agradeceu, ainda, a recepção de Roberto Pessoa, a quem chamou de “amigo antigo”. “Eu fiquei muito feliz com a hospitalidade dele, vim aqui, me dar um abraço, me receber e eu agradeci penhoradamente a ele por essa oportunidade”, enfatizou. 

REAPROXIMAÇÃO POLÍTICA?

Por outro lado, ambos não deram mais detalhes sobre uma possível reaproximação política. Atualmente, Roberto Pessoa integra a base aliada do governador Elmano de Freitas (PT) e tem o petista Gerson Cecchini como vice-prefeito.

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Além disso, o seu grupo político migrou do União Brasil para o PSD justamente na tentativa de permanecer na base de Elmano, já que a Federação União Progressista está sob o comando de Capitão Wagner (União), opositor ligado a Ciro. 

Fizeram esse movimento de migração partidária, por exemplo, a deputada federal Fernanda Pessoa (PSD) e o deputado estadual Firmo Camurça (PSD). 

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