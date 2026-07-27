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'Palhaço': ministro da Fazenda rebate presidente da Argentina e diz que Brasil está 'melhor'

Javier Milei participou do lançamento da candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) à presidência da República no sábado (25), onde criticou Lula e Alexandre de Moraes.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
27 de Julho de 2026 - 11:48
capa da noticia
Legenda: Críticas do ministro da Fazendo ocorreram em entrevista para uma veículo pernambucano
Foto: Renato Araújo / Câmara dos Deputados

Nesta segunda-feira (27), o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou, que a situação econômica no Brasil é melhor que a da argentina e chamou o presidente do país, Javier Milei, de "palhaço", após críticas do argentino ao presidente Lula e ao ministro Alexandre de Moraes, no último sábado (25). 

Em entrevista à "Rádio Jornal", de Pernambuco, o ministro afirmou que o risco-país brasileiro, indicador que mede a percepção dos investidores sobre a segurança de aplicar dinheiro em um determinado país, está melhor que o argentino.

Além disso, Durigan ressaltou que o Brasil está com mínima de desemprego, de inflação, e recordes na balança comercial, assim como safra expressiva e desmatamento em queda.

O palhaço do presidente da Argentina veio ao Brasil ontem e falou de Brasil, quando o risco-país da Argentina é muito mais alto, a dívida pública é muito mais alta, a inflação é muito mais alta
Dario Durigan
ministro da Fazenda.

 

Lançamento de Flávio Bolsonaro

O presidente da Argentina, Javier Milei, participou, neste sábado (25), da convenção que oficializou Flávio Bolsonaro como candidato a presidente pelo PL, em São Paulo. Ao lado do aliado e de lideranças como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB).

“Creio firmemente que não há outro (como Flávio Bolsonaro) capaz de terminar com o risco de Lula que pende sobre o Brasil”, afirmou o ultraliberal Milei.

Além das críticas direcionadas ao presidente Lula, o argentino aproveitou seu discurso para falar contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele se referiu ao magistrado como “lixo careca”.

Resposta STF

O ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), divulgou, no sábado, nota sobre declarações do presidente da Argentina, Javier Milei, contra o ministro Alexandre de Moraes. No texto, Fachin classificou a manifestação como “desrespeitosa” e afirmou que o episódio é incompatível com as relações institucionais entre Estados.

“Trata-se de referência desrespeitosa a magistrado da mais alta corte do País, feita em solo brasileiro, por ato jurisdicional praticado conforme a Constituição e as leis da República Federativa do Brasil”.
Edson Fachin
afirmou o presidente do STF.

No posicionamento, Fachin lamentou o tom adotado pelo chefe de Estado argentino: "Presidência do STF deplora manifestações incompatíveis com a civilidade que deve caracterizar as relações entre os Estados”.

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