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Quem é Capitão Wagner, candidato ao Senado no Ceará pelo União Brasil

Presidente da federação União Progressista, o político entra na disputa por uma das vagas na Câmara Alta.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
26 de Julho de 2026 - 15:30
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Legenda: Essa é a primeira eleição em que Capitão Wagner deve disputar o Senado.
Foto: Ismael Soares.

A Federação União Progressista terá como candidato ao Senado em 2026 o ex-deputado federal e presidente da federação no Ceará, Capitão Wagner (União Brasil). O nome do postulante foi confirmado em convenção partidária no domingo (26).

Ele deve compor a chapa da posição que terá o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) candidato ao Governo, com o ex-prefeito Roberto Cláudio (União Brasil) na vice, e o deputado estadual Alcides Fernandes (PL) na outra vaga ao Senado.

Wagner Sousa Gomes, conhecido como Capitão Wagner, nasceu em São Paulo e se mudou para o Ceará ainda criança, junto com a família cearense. Ele é casado com a ex-deputada federal Dayany Bittencourt e pai de dois filhos.

O político tem um currículo vitorioso nas disputas pelo Legislativo, acumulando os títulos de deputado estadual mais votado da história do Ceará (2014) e vereador mais votado da cidade de Fortaleza (2012). Em 2018, foi o deputado federal mais bem votado daquele ano. 

Capitão Wagner também é bacharel em Segurança Pública pela Polícia Militar, categoria que o alçou à vida pública. Sua trajetória política começa no Partido da República (PR), em 2009, mas ganha projeção em 2010 por liderar uma greve da Polícia Militar contra o governo de Cid Gomes.

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Partido político e número

Capitão Wagner tem 47 anos e, desde 2022, é filiado ao União Brasil. O número de Wagner ainda não foi divulgado. Esta é a 9ª eleição que disputa.

Cargos Públicos

Em 2012 foi eleito o vereador mais votado de Fortaleza e exerceu o mandato entre 2013 e 2015. Se candidatou mais uma vez ao cargo de deputado estadual e foi o candidato com maior número de votos em 2014.

Em 2016 disputou pela primeira vez a Prefeitura de Fortaleza, tendo sido derrotado por Roberto Cláudio (PDT) no segundo turno, obtendo 46,43% dos votos.

Em 2018, filiado ao Pros, foi o deputado federal mais votado do Ceará, tendo recebido 303.593 votos. Em 2020 concorreu mais uma vez ao cargo de prefeito de Fortaleza, perdeu a disputa no 2º turno para José Sarto (PDT). Nessa campanha obteve 624.892 votos.

Capitão Wagner em agenda de campanha, em 2024.
Legenda: Capitão Wagner em agenda de campanha, em 2024.
Foto: Ismael Soares.

Em 2022, encarou a primeira disputa para o Governo do Ceará, mas acabou derrotado ainda no primeiro turno, ficando em segundo lugar na disputa, totalizando 1,6 milhão de votos. Em fevereiro de 2023, assumiu como secretário da Saúde de Maracanaú, função que exerceu durante um ano e saiu para disputar novamente a Prefeitura de Fortaleza, em 2024, quando terminou em terceiro lugar.

Suplência

O União Brasil ainda não oficializou os nomes do primeiro e segundo suplente na chapa de Capitão Wagner.

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