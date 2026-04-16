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De olho no Senado, Capitão Wagner vê cenário positivo em 2026: '(Agora) nós temos um time'

O dirigente espera reverter as últimas derrotas eleitorais com a presidência da federação mais robusta do Estado e novas alianças.

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(Atualizado às 19:49)
PontoPoder

À frente da federação União Progressista no Ceará e cotado para vaga majoritária, Capitão Wagner (União) acredita que o cenário para si e para a oposição cearense em 2026 é mais favorável do que em eleições anteriores. A declaração foi dada durante entrevista dada à live PontoPoder nesta quinta-feira (16). 

Muitas pessoas perguntam ‘Capitão, o que tem de diferente nesta eleição para você ter um resultado positivo no final?’. A diferença é que nós temos um time. Nas eleições anteriores, era o Capitão Wagner com a cara e a coragem – com partido, com tempo de TV, mas não tinha um time. 
Capitão Wagner (União)
Presidente da federação União Progressista no Ceará

Com “time”, ele se refere ao ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), pré-candidato ao Governo do Ceará; ao ex-prefeito Roberto Cláudio, presidente do União Brasil em Fortaleza; e ao deputado federal André Fernandes, presidente do PL Ceará.

Além de antagonizar com o atual governador Elmano de Freitas (PT) em outubro, a oposição pretende levar para a campanha dois candidatos ao Senado, segundo o dirigente: um do PL e outro do União Brasil. São eles o deputado estadual Alcides Fernandes (PL), pai de André, e o próprio Wagner ou Roberto Cláudio.

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Estar no comando da federação é essencial nesse processo, mesmo com figuras governistas em posições estratégicas, avalia Wagner. É o caso do deputado federal Moses Rodrigues, presidente estadual do União Brasil, que deve ficar responsável por atos mais administrativos que políticos, aponta o dirigente. 

“A federação tem a decisão política, que é o mais importante nesse processo. A gente define para onde vai o tempo de TV e rádio – que vai para a oposição – e quem a gente vai apoiar em nível de chapa majoritária. No caso, a nossa intenção, tão logo se anuncie, é apoiar o Ciro para o Governo e é estar ali na chapa majoritária com essa posição de senador”, explicou Wagner.

Veja a entrevista com Capitão Wagner na íntegra:

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