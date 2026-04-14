Federação União PP no Ceará oficializa Capitão Wagner na presidência e e Roberto Cláudio na vice

A Federação União Progressista no Ceará oficializou o ex-deputado federal Capitão Wagner (União) e o ex-prefeito Roberto Cláudio (União) como presidente e vice-presidente, respectivamente. A confirmação foi divulgada pelo arranjo partidário nesta terça-feira (14).

A federação informou que o deputado federal Mauro Filho (União) também passou a integrar a composição estadual. O parlamentar chegou aos quadros do partido em 31 de março, após confirmar a saída do PDT.

A deputada federal Dayany Bittencourt (União), o vereador de Fortaleza, Soldado Noélio (União), Prisco Rodrigues Bezerra e Renata Vasconcelos Lima completam o quadro da federação no Ceará.

“Com a oficialização da nova composição, a federação avança no fortalecimento de sua atuação institucional e política, ampliando sua presença no Estado e se preparando para os próximos desafios do cenário cearense”, destacou o presidente Capitão Wagner.

Em paralelo, Roberto Cláudio assumirá a presidência do diretório municipal do União Brasil em Fortaleza. O ato de posse está marcado para esta quarta-feira (15), na sede do partido na Capital.

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DIVISÃO DA FEDERAÇÃO

A formalização do comando ocorre após Capitão Wagner ser anunciado como presidente da Federação União Progressista em 27 de março. A decisão foi considerada uma vitória da oposição no Ceará, que trabalha pelo apoio à possível candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Estado.

Por outro lado, a presidência do União Brasil e do PP no Ceará ficaram com os deputados federais Moses Rodrigues (União) e AJ Albuquerque (PP), respectivamente. Ambos são aliados do governador Elmano de Freitas (PT).

Além do comando dos partidos, o acordo para a permanência dos parlamentares governistas envolveu a liberação para os filiados apoiarem diferentes candidatos ao Governo do Ceará, independentemente da posição oficial da agremiação. A medida foi confirmada

A negociação também envolveu a escolha de Moses Rodrigues como novo líder da Federação União Progressista na Câmara dos Deputados. O parlamentar deve assumir a função ainda nesta semana.