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Moses Rodrigues é escolhido líder da Federação União Progressista na Câmara dos Deputados

Deputado federal acumulará função com presidência do União no Ceará, após acordo para seguir no partido.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Deputado federal Moses Rodrigues durante sessão na Câmara dos Deputados.
Legenda: Deputado federal acumulará liderança da Federação na Câmara dos Deputados e presidência estadual do União Brasil.
Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados.

O deputado federal Moses Rodrigues (União) foi escolhido como novo líder da Federação União Progressista na Câmara dos Deputados. A decisão ocorre após o parlamentar ser anunciado como presidente estadual do União Brasil, em meio ao acordo para seguir no partido. 

Ao PontoPoder, Moses informou que assumirá a liderança da Federação no Parlamento na próxima semana. A informação também foi confirmada pelo presidente do arranjo partidário no Ceará, o ex-deputado federal Capitão Wagner (União). 

Com isso, Moses Rodrigues será responsável por liderar uma bancada de 103 deputados federais, contando com os filiados do União e do PP na Casa. Dentro do grupo, há cinco representantes do Ceará:

  • AJ Albuquerque (PP)
  • Danilo Forte (PP)
  • Dayany Bittencourt (União)
  • Moses Rodrigues (União)
  • Mauro Filho (União)

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UNIÃO SOB NOVO COMANDO

Em paralelo, Moses Rodrigues foi definido como o novo presidente do União Brasil no Ceará. O anúncio foi feito na última quinta-feira (2), quando a Federação confirmou a liberação para os filiados apoiarem diferentes candidatos ao Governo do Ceará em outubro, independentemente da posição oficial da agremiação.

A decisão ocorreu em meio ao acordo interno para “pacificar tudo” e manter Moses e AJ Albuquerque na Federação. Foi o que sinalizou Capitão Wagner, que ficou com a presidência da Federação no Ceará, por sua vez. 

Moses e AJ são aliados governistas e vinham tentando cravar o apoio da composição à reeleição do governador Elmano de Freitas (PT). Por outro lado, a ala opositora quer estar ao lado de Ciro Gomes (PSDB), possível candidato ao Palácio da Abolição do grupo. 

Ao PontoPoder, Moses informou que assumirá o União no Ceará até o final deste mês. O parlamentar sinalizou ter iniciado o processo de transição no comando, que deve ser concretizado entre as equipes dele e de Wagner, atual presidente do diretório estadual. 

O parlamentar já definiu, inclusive, outros nomes da nova direção do partido no Ceará: o ex-prefeito de Martinópole, James Bell, assume a 1ª vice-presidência; enquanto o advogado e liderança política de Pentecoste, Alan Galvão, fica com a 2ª vice.

Moses Rodrigues esclareceu, ainda, que está conversando com prefeitos e candidatos para a 3ª vice-presidência.

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