Moses Rodrigues é escolhido líder da Federação União Progressista na Câmara dos Deputados

O deputado federal Moses Rodrigues (União) foi escolhido como novo líder da Federação União Progressista na Câmara dos Deputados. A decisão ocorre após o parlamentar ser anunciado como presidente estadual do União Brasil, em meio ao acordo para seguir no partido.

Ao PontoPoder, Moses informou que assumirá a liderança da Federação no Parlamento na próxima semana. A informação também foi confirmada pelo presidente do arranjo partidário no Ceará, o ex-deputado federal Capitão Wagner (União).

Com isso, Moses Rodrigues será responsável por liderar uma bancada de 103 deputados federais, contando com os filiados do União e do PP na Casa. Dentro do grupo, há cinco representantes do Ceará:

AJ Albuquerque (PP)

Danilo Forte (PP)

Dayany Bittencourt (União)

Moses Rodrigues (União)

Mauro Filho (União)

Veja também PontoPoder Mais de 30% dos deputados federais do Ceará mudam de partido para as eleições 2026 PontoPoder Mais de 20 secretários deixam Governo Elmano e antecipam composição de nominatas nas eleições

UNIÃO SOB NOVO COMANDO

Em paralelo, Moses Rodrigues foi definido como o novo presidente do União Brasil no Ceará. O anúncio foi feito na última quinta-feira (2), quando a Federação confirmou a liberação para os filiados apoiarem diferentes candidatos ao Governo do Ceará em outubro, independentemente da posição oficial da agremiação.

A decisão ocorreu em meio ao acordo interno para “pacificar tudo” e manter Moses e AJ Albuquerque na Federação. Foi o que sinalizou Capitão Wagner, que ficou com a presidência da Federação no Ceará, por sua vez.

Moses e AJ são aliados governistas e vinham tentando cravar o apoio da composição à reeleição do governador Elmano de Freitas (PT). Por outro lado, a ala opositora quer estar ao lado de Ciro Gomes (PSDB), possível candidato ao Palácio da Abolição do grupo.

Ao PontoPoder, Moses informou que assumirá o União no Ceará até o final deste mês. O parlamentar sinalizou ter iniciado o processo de transição no comando, que deve ser concretizado entre as equipes dele e de Wagner, atual presidente do diretório estadual.

O parlamentar já definiu, inclusive, outros nomes da nova direção do partido no Ceará: o ex-prefeito de Martinópole, James Bell, assume a 1ª vice-presidência; enquanto o advogado e liderança política de Pentecoste, Alan Galvão, fica com a 2ª vice.

Moses Rodrigues esclareceu, ainda, que está conversando com prefeitos e candidatos para a 3ª vice-presidência.