Federação União-PP libera filiados sobre apoio ao Governo do CE; Moses assume comando do União

A federação União Progressista (União/PP) anunciou, nesta quinta-feira (2), a liberação para os filiados apoiarem diferentes candidatos ao Governo do Ceará em outubro, independentemente da posição oficial da agremiação.

Em paralelo, o deputado federal Moses Rodrigues assume a presidência estadual do União Brasil, em um acordo para "pacificar tudo", segundo o dirigente da seccional cearense da federação, Capitão Wagner (União).

O assunto, ainda segundo Wagner, foi tratado com o pré-candidato ao Governo do Ceará e presidente estadual do PSDB, Ciro Gomes; o presidente nacional da federação União/PP, Antônio Rueda; e o presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira (PI). O objetivo é evitar "perseguição aos que vão ter posicionamento na base do governo" Elmano de Freitas (PT), que deve buscar a reeleição.

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"O grande trunfo da conversa era a gente (oposição) manter (o comando da) federação, que é quem toma a decisão política e dá o tempo de TV e rádio, a estrutura partidária para o candidato a governador. Por isso, o governo lutou tanto para ficar com a federação. O grande saldo é nosso porque a bancada de federal ficou no União e no PP, e a gente deve eleger seis dessa bancada, além de ter o controle político da federação e poder levar para o Ciro a condição de ser candidato com tranquilidade", declarou Capitão Wagner.

O PP já havia tomado a mesma decisão, sob a tutela de Ciro Nogueira e AJ Albuquerque, deputado federal e presidente estadual do partido. O anúncio foi feito nessa quarta-feira (1º), pelas redes sociais.

Liberação protege filiados

O comunicado desta quinta se dirige aos postulantes a vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), que podem optar por apoiar uma candidatura diferente daquela escolhida pela federação ao governo.

Sendo assim, a manifestação de apoio individual, político ou programático, por parte desses candidatos, não será considerada infração disciplinar, nem poderá fundamentar a dissolução dos diretórios estaduais dos dois partidos, a intervenção em seus órgãos partidários e a aplicação de sanções que impliquem prejuízo direto ou indireto às candidaturas proporcionais.