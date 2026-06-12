Lula comemora término de sessões de radioterapia para tratar câncer de pele: 'Estou bem e feliz'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou, nesta sexta-feira (12), o término das sessões de radioterapia no couro cabeludo após a retirada de um câncer de pele. Segundo ele, os procedimentos começaram no mês passado, no Hospital Sírio-Libanês.

"Hoje, fui ao hospital e terminei minha 15ª sessão de radioterapia. Tive câncer de pele, e a radioterapia é para sumir de vez qualquer perspectiva. Estou bem e feliz pela minha cura definitiva desse câncer", declarou o presidente no Palácio do Planalto, em Brasília, durante o anúncio de uma linha de crédito para entregadores de aplicativos.

Lula comentou ainda que os procedimentos tiveram caráter preventivo e não causaram efeitos colaterais, o que o permitiu manter a agenda de trabalho.

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Tratamento do câncer de pele

Lula removeu o câncer de pele no dia 24 de abril e começou no dia 25 de maio as sessões de radioterapia. Os médicos que acompanham o presidente explicaram que, por ser localizada, a lesão não apresentava risco de disseminação para outras partes do corpo.

O petista foi diagnosticado com um carcinoma basocelular, o tipo mais comum de câncer de pele causado pela exposição crônica ao Sol.