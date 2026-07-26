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Quem é Ronaldo Caiado, aposta do PSD como candidato à Presidência da República em 2026

O presidente do PSD Goiás é uma das alternativas da direita na disputa ao cargo máximo do País.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
26 de Julho de 2026 - 14:30
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Legenda: Ronaldo Caiado é ex-governador de Goiás e disputará, em 2026, a presidência da República.
Foto: Marina Uezima/AFP.

O médico goiano Ronaldo Caiado é o candidato à Presidência da República pelo Partido Social Democrático (PSD) nas eleições de 2026.

Caiado tem ligações com as pautas do agronegócio e, aos 36 anos, fundou a União Democrática Ruralista (UDR), visando defender os interesses dos produtores rurais. Ele se tornou presidente da entidade e, por lá, deu início a sua carreira política.

O candidato é natural de Anápolis, no interior de Goiás, e descende de uma família tradicional da política do estado. Além de suas articulações nesse ramo, ele é ortopedista, formado em Medicina pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

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Partido político e número

Ronaldo Caiado tem 76 anos e retornou ao PSD em janeiro de 2026. O número de Caiado na urna é 55. Esta é a 11ª eleição que disputa.

Cargos Públicos

A primeira candidatura de Caiado foi na disputa à Presidência de 1989, onde terminou o pleito em 10º lugar, perdendo para Fernando Collor. Um ano depois, elegeu-se deputado federal pelo PSD, mas deixou a sigla em 1991 após desentendimentos, filiando-se ao Partido Democrata Cristão (PDC).

Nas eleições de 1994, disputou o Governo de Goiás como candidato do Partido da Frente Liberal (PFL), mas ficou em terceiro lugar na votação. Para presidente, à época, ele apoiou Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que se elegeu para o primeiro mandato.

Ronaldo Caiado foi oficializado como candidato a presidente da República pelo PSD.
Legenda: Ronaldo Caiado foi oficializado como candidato a presidente da República pelo PSD.
Foto: Marina Uezima/AFP.

Em 1998, ele venceu o pleito estadual e retornou à Câmara dos Deputados. Caiado passou as próximas três eleições se candidatando à reeleição na Casa, exercendo um total de cinco mandatos como deputado federal.

Pelo extinto Partido Democratas (DEM), ele disputou as eleições de 2014 para o Senado Federal e se elegeu com 47,57% dos votos. 

Caiado renunciou como senador em 2018 para disputar o Governo de Goiás e foi eleito, em primeiro turno, com 59,73% dos votos. Já em 2022, filiado ao União Brasil, conquistou a reeleição ao cargo.

Inicialmente, o político entraria na disputa presidencial como candidato do União Brasil, mas após desgastes internos, ele deixou a legenda em janeiro deste ano e se filiou ao PSD. O novo partido confirmou seu nome como pré-candidato à Presidência da República em março.

Vice

Caiado deve ter, como candidato à vice-presidente, o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab (PSD), em uma chapa "puro-sangue". 

Propostas e plano de governo

O plano de governo de Ronaldo Caiado deve ser divulgado até o dia 16 de agosto, período em que se inicia a campanha eleitoral. O PontoPoder atualizará este material quando a propostas forem oficializadas.

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