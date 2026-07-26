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PSD oficializa candidatura de Ronaldo Caiado à presidência da República

A convenção nacional da sigla ocorreu neste domingo (26) e também confirmou Gilberto Kassab como candidato a vice.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
26 de Julho de 2026 - 14:01 (Atualizado às 14:12)

O Partido Social Democrático (PSD) oficializou, neste domingo (26), o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) como candidato à presidência da República. A candidatura foi confirmada durante a convenção partidária nacional do PSD, em  São Paulo. 

Caiado deve ter, como candidato à vice-presidente, o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab (PSD), em uma chapa "puro-sangue". 

"Não é possível que o Brasil vá querer optar por aqueles que são os maiores rejeitados da política nacional. Eleição não é de rejeitados. É de quem traz resultado para a sociedade brasileira. (...) O que o Brasil precisa é de alguém que tenha coragem de comprar a briga pelo cidadão brasileiro".
Ronaldo Caiado
Candidato à presidência da República

Entre os presentes no evento, estava Aldo Rabelo (DC), também pré-candidato à presidência da República. Apesar da intenção de concorrer, Rabelo trava uma disputa interna no partido para confirmar a candidatura. 

Ronaldo Caiado foi oficializado como candidato a presidente da República pelo PSD.
Legenda: Ronaldo Caiado foi oficializado como candidato a presidente da República pelo PSD.
Foto: Marina Uezima/AFP.

Para 2026, Caiado enfrenta desafios para montar os palanques estaduais. Em São Paulo, onde foi oficializada a candidatura dele, o PSD apoia Tarcísio de Freitas (Republicanos) para o Governo, mas o governador está com Flávio Bolsonaro (PL).

O mesmo ocorre em outros estados, como Minas, Rio de Janeiro e Bahia. 

Palanque de Caiado no Ceará

O nome de Ronaldo Caiado foi citado como uma das possibilidades de voto de Ciro Gomes (PSDB), candidato ao Governo do Ceará. "Nós, eu e o Tasso, estamos trocando ideias. Eu, por exemplo, me dou muito com Ronaldo Caiado, votaria nele sem nenhuma dificuldade". 

No entanto, em passagem pelo Ceará no final de junho, Caiado desconversou sobre a possibilidade de apoio do tucano. "Eu não vim aqui com essa finalidade (de apoio ao Ciro). Eu converso com todas as pessoas que são meus amigos, ex-colegas do Parlamento brasileiro", disse. 

Também presente na agenda em Fortaleza, Kassab disse que o palanque dele no Ceará será de responsabilidade do PSD local, comandado por Domingos Filho (PSD). O partido é um dos que disputa vaga na chapa majoritária de Elmano de Freitas, pré-candidato à reeleição para o Governo do Ceará.

O PSD Ceará tem sido citado como forte possibilidade para candidatura a vice-governadoria do Ceará, com os nomes do próprio Domingos Filho e da vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD) como possibilidade para a chapa. 

"Eu respeitarei, como em todo estado, a decisão do PSD no Estado", disse o Caiado, que reforçou a boa relação com petistas cearenses, apesar de ser oposição ao PT no plano nacional.

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"Tenho um bom relacionamento também com o Camilo, que foi o ministro de Estado e que reconheceu o avanço de Goiás na área da educação. Isso são visitas da parte política, eu respeito a parte partidária, a parte partidária ele tem as alianças dele e nem por isso eu deixei de conversar com ele sobre os problemas da economia do País", afirmou.

Quem é Ronaldo Caiado?

Ronaldo Caiado tem 76 anos e retornou ao PSD em janeiro de 2026. Esta é a 11ª eleição que disputa. 

Ele exerceu mandatos como deputado federal, senador da República e governador de Goiás, cargo que renunciou em abril para concorrer à presidência da República. 

Essa é a segunda vez que Ronaldo Caiado disputa à presidência da República. Na primeira vez, em 1989, ficou na 10º colocação.

Inicialmente, o político entraria na disputa presidencial como candidato do União Brasil, mas após desgastes internos, ele deixou a legenda em janeiro deste ano e se filiou ao PSD. O novo partido confirmou seu nome para a Presidência da República em março.

Entre as propostas já anunciadas por Caiado, está a anistia “ampla, geral e irrestrita” ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos demais condenados pelos atos de 8 de janeiro e pela tentativa de golpe de Estado.

Ele também defende classificar facções criminosas como organizações terroristas e disse que pretende levar medidas adotadas em Goiás, em áreas como integração policial e inteligência.

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