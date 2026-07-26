Ciro Gomes, Eduardo Girão e Elmano de Freitas contam de onde vem a relação com a política no Ceará

A série Berço Político, publicada ao longo desta semana pelo PontoPoder, reúne entrevistas com os principais pré-candidatos ao Governo do Ceará nas eleições de 2026. Em três episódios, a reportagem acompanha Ciro Gomes (PSDB), Eduardo Girão (Novo) e Elmano de Freitas (PT) em visitas a lugares simbólicos de suas trajetórias.

Os políticos relembram a influência familiar e a formação política, e contam como essas experiências contribuíram na forma de fazer política e na visão sobre o Estado que querem governar a partir de janeiro de 2027.

Os cenários foram escolhidos pelos próprios pré-candidatos e as entrevistas foram gravadas ao longo dos últimos três meses, desde o anúncio das pré-candidaturas.

Em Sobral, Ciro Gomes retorna ao Theatro São João, na região central da cidade onde cresceu e entrou na vida pública, em uma visita que também marcou sua primeira passagem pela cidade desde as eleições de 2022.

O ex-governador relembra a infância, faz uma autocrítica sobre o período em que esteve distante do município e afirma que o retorno representou uma reconciliação com sua história política.

Legenda: Ciro Gomes no Theatro São João, em Sobral. Foto: Ismael Soares.

Em Fortaleza, Eduardo Girão recebe a reportagem no apartamento onde mora na Capital. O senador revisita a trajetória como empresário, dirigente esportivo e produtor cultural antes de ingressar na política.

O episódio também aborda o período em que ele esteve na presidência do Fortaleza Esporte Clube, a atuação em projetos sociais e culturais e o atentado à escola de Parkland, nos Estados Unidos, incidente que, segundo ele, foi decisivo para aceitar disputar um cargo eletivo.

Legenda: Eduardo Girão durante entrevista no apartamento em que mora no bairro Mucuripe, em Fortaleza. Foto: Thiago Gadelha.

Já em Baturité, Elmano de Freitas abre as portas da casa onde nasceu e passou a infância. O governador revisita lembranças da família, da atuação na Igreja Católica e da mudança para Fortaleza ainda na adolescência.

Ele ainda relembra a participação na campanha de Maria Luiza Fontenele, em 1985, e o momento em que foi escolhido por Camilo Santana (PT) para disputar o Governo do Ceará em 2022.

Legenda: Elmano de Freitas na casa onde nasceu e cresceu, em Baturité. Foto: Ismael Soares.

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