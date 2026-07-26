Ciro Gomes, Eduardo Girão e Elmano de Freitas contam de onde vem a relação com a política no Ceará

A série Berço Político, publicada ao longo desta semana pelo PontoPoder, reúne entrevistas com os principais pré-candidatos ao Governo do Ceará nas eleições de 2026. Em três episódios, a reportagem acompanha Ciro Gomes (PSDB), Eduardo Girão (Novo) e Elmano de Freitas (PT) em visitas a lugares simbólicos de suas trajetórias.
Os políticos relembram a influência familiar e a formação política, e contam como essas experiências contribuíram na forma de fazer política e na visão sobre o Estado que querem governar a partir de janeiro de 2027.
Os cenários foram escolhidos pelos próprios pré-candidatos e as entrevistas foram gravadas ao longo dos últimos três meses, desde o anúncio das pré-candidaturas.
Em Sobral, Ciro Gomes retorna ao Theatro São João, na região central da cidade onde cresceu e entrou na vida pública, em uma visita que também marcou sua primeira passagem pela cidade desde as eleições de 2022.
O ex-governador relembra a infância, faz uma autocrítica sobre o período em que esteve distante do município e afirma que o retorno representou uma reconciliação com sua história política.
Em Fortaleza, Eduardo Girão recebe a reportagem no apartamento onde mora na Capital. O senador revisita a trajetória como empresário, dirigente esportivo e produtor cultural antes de ingressar na política.
O episódio também aborda o período em que ele esteve na presidência do Fortaleza Esporte Clube, a atuação em projetos sociais e culturais e o atentado à escola de Parkland, nos Estados Unidos, incidente que, segundo ele, foi decisivo para aceitar disputar um cargo eletivo.
Já em Baturité, Elmano de Freitas abre as portas da casa onde nasceu e passou a infância. O governador revisita lembranças da família, da atuação na Igreja Católica e da mudança para Fortaleza ainda na adolescência.
Ele ainda relembra a participação na campanha de Maria Luiza Fontenele, em 1985, e o momento em que foi escolhido por Camilo Santana (PT) para disputar o Governo do Ceará em 2022.