Javier Milei participa de convenção do PL ao lado de Flávio Bolsonaro e fala em ‘risco Lula’

O presidente da Argentina, Javier Milei, participou, neste sábado (25), da convenção que oficializou Flávio Bolsonaro como candidato a presidente pelo PL, em São Paulo. Ao lado do aliado e de lideranças como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), o argentino falou em “risco Lula”

“Creio firmemente que não há outro (como Flávio Bolsonaro) capaz de terminar com o risco de Lula que pende sobre o Brasil”, afirmou o ultraliberal Milei.

Além das críticas direcionadas ao presidente Lula, o argentino aproveitou seu discurso para falar contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele se referiu ao magistrado como “lixo careca”.

Visita a Jair Bolsonaro

No dia 18 deste mês, Moraes deu um "não" ao pedido da defesa de Jair Bolsonaro para que Javier Milei pudesse visitá-lo na prisão domiciliar. O encontro estava sendo planejado para este sábado (25).

Ao negar o pedido, Moraes afirmou que a solicitação já não fazia mais sentido, tendo em vista que uma decisão tomada por ele mesmo endureceu as regras para o ex-presidente.

Agora, Bolsonaro está proibido de receber qualquer visita com finalidade "político-eleitoral" até que terminem as eleições de 2026.