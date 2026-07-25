PL oficializa candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República

O Partido Liberal (PL) lançou o nome de Flávio Bolsonaro como candidato à Presidência da República. A candidatura foi oficializada por Valdemar Costa Neto neste sábado (25), durante a convenção nacional da legenda, em São Paulo.

A jornada que iniciamos hoje vai conduzir Flávio Bolsonaro à Presidência da República do Brasil. O Flávio foi escolhido pelo seu pai para dar continuidade ao projeto que ele já provou que dá certo. Você é candidato em nome do seu pai e em nome de milhões de brasileiros que precisam de um Brasil mais forte. Valdemar Costa Neto Presidente nacional do PL

Apesar do lançamento da candidatura, ainda não houve a definição de quem participará da chapa como vice-presidente. O nome deve ser divulgado na semana seguinte, próximo ao fim do período de convenções partidárias.

No evento, estão presentes no palanque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB). O presidente da Argentina, Javier Milei, também participa do lançamento da candidatura.

A convenção partidária ocorre na manhã deste sábado (25), na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. Apesar do reduto da família Bolsonaro ser no Rio de Janeiro, a escolha pelo estado paulista se deu pela maior consolidação da chapa. O eixo carioca, por outro lado, ainda enfrenta percalços para essa montagem.

Crise interna no PL

A candidatura de Flávio Bolsonaro é lançada durante um momento pós crise dentro da legenda partidária. Nas últimas semanas, ele e Michelle Bolsonaro, ex-presidente do PL Mulher, entraram em desarcordo devido às divergências nas decisões políticas da sigla, em especial dentro do reduto cearense.

Nesta quinta-feira (23), a ex-primeira-dama, após quase um mês de entraves com o candidato do PL, publicou uma foto ao lado dele nas redes sociais para sinalizar que aceitava o "pedido de desculpas" de Flávio:

"O nosso propósito pelo bem do povo sempre foi maior do que desentendimentos. Por isso, aceito seu pedido: Eu te desculpo. Vamos sentar, conversar, ajustar os detalhes e, juntos, vamos reunir um grande exército de pessoas de bem para resgatarmos o Brasil", escreveu na legenda.

Apesar da suposta "trégua", Michelle não deve comparecer à convenção neste sábado, pois permanecerá em Brasília com Jair Bolsonaro, seu marido e pai de Flávio. A expectativa dos apoiadores é que haja, ao menos, a transmissão de um vídeo da ex-primeira-dama.

Quem é Flávio Bolsonaro?

Além de senador em exercício pela bancada carioca, Flávio ganhou força e destaque na política por ser o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso domiciliarmente por tentativa de golpe de Estado.

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Nos últimos meses, seu nome vem aparecendo no Caso do Banco Master, devido a sua relação com Daniel Vorcaro, ex-banqueiro e controlador da instituição financeira. Conversas entre as figuras públicas revelaram que Flávio teria pedido dinheiro para financiar o filme "Dark Horse", que pretende contar a história do pai na política.

Flávio Bolsonaro faz parte da oposição e é o principal adversário de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atual presidente do Brasil e candidato à reeleição, costumando obter o segundo lugar nas intenções de voto.

Nesta sexta-feira (24), a pesquisa DataFolha registrou 40% do sufrágio para Lula, contra 32% para Flávio, em um cenário de primeiro turno. Já em um segundo turno, o petista marcaria 48% nas urnas, contra 43% do bolsonarista. A margem de erro para esse levantamento é de dois pontos percentuais.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.