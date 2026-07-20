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Quem é Alcides Fernandes, candidato ao Senado Federal pelo PL em 2026

A candidatura do parlamentar é apoiada pelo correligionário Flávio Bolsonaro (PL).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
20 de Julho de 2026 - 18:25 (Atualizado às 18:25, em 22 de Julho de 2026)
capa da noticia
Legenda: Pastor Alcides participa de uma eleição pela segunda vez.
Foto: Ismael Soares.

O pastor Alcides Fernandes, atual deputado estadual, é um dos nomes lançados para a pré-candidatura ao Senado Federal pelo Partido Liberal (PL).

Antes do pleito geral de 2022, Alcides não tinha contato direto com a política, estando em seu primeiro mandato da carreira. O parlamentar faz parte da chamada ala bolsonarista e é apoiado por figuras nacionais do partido, como o pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro.

Natural de São Bartolomeu, distrito do município de Cariús, na região Centro-Sul cearense, ele é pai do deputado federal André Fernandes (PL). Além de político, Alcides iniciou sua carreira como pastor em 1991, atuando em sua cidade natal, bem como em Abaiara e Brejo Santo.

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Partido político e número

Alcides tem 58 anos e está filiado ao PL desde 2022. Esta é a 2ª eleição que disputa.

Cargos Públicos

O parlamentar disputou seu primeiro pleito em 2022, quando foi eleito para deputado estadual pelo PL, computando mais de 79 mil votos. Na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Alcides assumiu a vice-liderança do partido durante ambos os biênios da legislatura.

Além disso, ele já integrou, como suplente, a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, a Comissão de Fiscalização e Controle e a Comissão de Previdência Social e Saúde.

Este ano, Alcides disputará sua segunda eleição, dessa vez para uma das vagas ao Senado Federal.

Suplência

O PL ainda não oficializou os nomes do primeiro e segundo suplente na chapa de Alcides Fernandes.

Propostas

As propostas de Alcides Fernandes devem ser divulgadas até o dia 16 de agosto, período em que se inicia a campanha eleitoral. O PontoPoder atualizará este material quando elas forem publicadas oficialmente.

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