Alcides Fernandes rebate vídeo de Michelle Bolsonaro: 'completa ignorância a respeito do que é o Ceará'

O deputado estadual Alcides Fernandes (PL) publicou, nesta sexta-feira (26), uma espécie vídeo "réplica" em seu Instagram, buscando apresentar uma nova versão quanto ao atual cenário do Partido Liberal, exposto pela ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, ao início da semana.

Logo no começo, o parlamentar classifica a publicação realizada pela presidente do PL Mulher como "infeliz", além de ser uma tentativa de "descredibilizar" as pautas definidas pela legenda partidária. Conforme Alcides, o posicionamento de Michelle demonstra "completa ignorância a respeito do que é o Ceará".

As motivações para a postagem de Alcides Fernandes foram dois vídeos publicados por Michelle Bolsonaro na última quarta-feira (24), onde, trazendo críticas também a outros estados, ela expôs a crise envolvendo o PL Ceará.

A resposta de Alcides foi direcionada, principalmente, às questões envoltas em sua pré-candidatura ao Senado Federal, afirmando que o motivo de "todo esse barulho contra mim" seria para atrapalhar a consolidação de seu nome na disputa ao pleito.

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Ele também reforçou que esse debate não pode ser fundado em pautas sociais de gênero. Michelle Bolsonaro, na ocasião, havia questionado se André Fernandes (PL), filho de Alcides, achava que "retirar a vaga de uma mulher seria mais justo e fácil", referindo-se à candidatura de Priscila Costa (PL) ao Senado.

É impedir que eu seja o candidato ao Senado. Para isso, vale até usar um discurso raso, dizendo que uma mulher está tendo que ceder um espaço para um homem. Olha o nível em que o debate chegou. Essa construção partidária começou muito antes de outras candidaturas serem sequer cogitadas. E, com todo respeito, em um estado dominado pelo crime, a discussão não pode ser sobre gênero. Alcides Fernandes Deputado estadual

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Chapa do PL no Senado

A pré-candidatura de Alcides Fernandes ao Senado Federal está confirmada pelo Partido Liberal e, inclusive, contará com a participação do pré-candidato à presidente da República pela legenda, Flávio Bolsonaro, no ato de lançamento. Entretanto, como este pleito dispõe de duas vagas na Casa, discussões envolvendo a possível nomeação de Priscila Costa para compor a segunda cadeira tomaram forma nas últimas semanas.

A situação dos parlamentares cearenses também foi comentada por Michelle, que afirmou haver uma tentativa de "eliminar Priscila da disputa" e dar preferência a uma aliança com Ciro Gomes (PSDB), pré-candidato ao Governo do Ceará.

Na postagem, Alcides afirma que nada foi "feito às escondidas, como o vídeo de Michelle sugere". Ele reforça ainda que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi quem escolheu seu nome para a disputa, bem como "deu o aval" para apoiar o tucano ainda no primeiro turno.

Além disso, segundo o deputado, em abril, Michelle teria estado em uma reunião fechada com os deputados federais André Fernandes e Altineu Cortês, bem como o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, para tratar sobre apoiar o nome do tucano ao cargo de governador.

"Você disse que toparia fazer aliança com Ciro, desde que fosse colocada a sua indicada ao Senado na chapa", declarou, referindo-se à Priscila e afirmando que o intuito do vídeo da ex-primeira-dama seria de "impor uma vontade particular".

Entenda o que Michelle disse sobre o Ceará

Nos vídeos gravados, a ex-primeira-dama chegou a classificar a tentativa de retirar a candidatura de Priscila Costa como "traição", pois o ex-presidente Jair Bolsonaro já havia decidido lançar uma chapa pura ao Senado no Ceará, na qual os nomes para a disputa seriam o da vereadora e o de Alcides.

"O que aconteceu depois foi que, aproveitando-se da prisão do Jair, começaram a trabalhar para eliminar a Priscila da disputa, cedendo a vaga dela para garantir uma aliança com Ciro Gomes [...] Se o André queria agradar o Ciro, porque ele não ofereceu a vaga do próprio pai?", questionou no vídeo.

Além disso, ela também opinou que uma aproximação entre o PL e o tucano só deveria acontecer em caso de um eventual segundo turno nas eleições de 2026, priorizando alinhamentos com a direita.

"Se a direita quer se unir para derrotar o PT, tudo bem, mas a coerência obriga que isso aconteça apenas no segundo turno. É preciso dar chance ao candidato que verdadeiramente se enquadra e defende os nossos valores", declarou.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Dahiana Araújo.