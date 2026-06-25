‘Não vi e não vou ver’, diz Ciro sobre vídeo de Michelle Bolsonaro

O ex-ministro e pré-candidato ao Governo do Ceará, Ciro Gomes (PSDB), evitou comentar sobre o vídeo divulgado na última quarta-feira (24) pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) no qual ela critica a aproximação entre lideranças do PL Ceará e o tucano. Durante a PEC Brasil, feira do setor agropecuário em Fortaleza, nesta quinta-feira (25), o ex-ministro disse que não assistiu ao pronunciamento da ex-primeira-dama e ressaltou que a crise é um assunto interno do Partido Liberal.

"Eu juro que não vi o vídeo e não vou ver. É uma questão do PL Nacional e envolve coisas muito mais complexas que a nossa paróquia. Sigo aqui tranquilo porque o eixo do nosso entendimento é um projeto de emancipação do Ceará, que está sendo muito maltratado", afirmou.

Michelle acusou dirigentes do PL no Ceará de articularem uma aliança com Ciro em detrimento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Ceará e da vereadora Priscila Costa (PL) ao Senado.

Segundo ela, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) já havia definido uma chapa "pura" no Estado e qualquer mudança nesse entendimento representaria uma "traição" ao líder bolsonarista.

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Ela afirmou que o tucano "sempre se declarou inimigo" de Bolsonaro, relembrou declarações do ex-ministro contra o ex-presidente e defendeu que um eventual entendimento entre as duas forças políticas só deveria ocorrer em um segundo turno. "Não é questão de política, é questão de coerência", disse.

Já Ciro afirmou que está afastado das disputas nacionais e disse que a crise deve ser resolvida pelo próprio Partido Liberal. "Eu respeito, o PL que vai resolver isso daí", respondeu.