Elmano diz que oposição faz composição 'estranha e incoerente': 'Querer enganar os bolsonaristas'

O governador Elmano de Freitas (PT) comentou, nesta quinta-feira (25), a crise aberta no campo da oposição do Ceará. Na quarta-feira (24), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) publicou dois vídeos em que critica aliados e reforça a insatisfação com a aliança entre PL Ceará e o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), pré-candidato ao Governo do Ceará. Para o petista, a composição articulada pelos adversários é "estranha" e marcada por "incoerência política".
Michelle divulgou, na quarta-feira (24), dois vídeos em que reforça as críticas à aliança com o tucano em detrimento das pré-candidaturas do senador Eduardo Girão (Novo) ao Governo do Estado e da vereadora Priscila Costa (PL) ao Senado. Ela classificou a movimentação como uma "traição" ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As declarações foram direcionadas principalmente ao deputado federal André Fernandes (PL) e ao senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL).
Elmano evitou comentar diretamente o conflito interno dos adversários, mas afirmou que a fala da ex-primeira-dama evidencia contradições na estratégia eleitoral da oposição.
"A fala da ex-primeira-dama fala por si. Eu não quero me envolver em um debate que é de um outro campo, não me cabe me envolver, mas fica muito evidente que a composição que é feita pela nossa oposição é absolutamente estranha, para dizer o mínimo, de incoerência política", declarou.
Na avaliação do governador, a aproximação entre setores do bolsonarismo e Ciro Gomes contraria o histórico político de todos os envolvidos.
"Eu tenho uma opinião de que nós vamos enfrentar o bolsonarismo no Brasil e eu lamento que gente que é do campo democrático tenha decidido se abraçar com o bolsonarismo e querer enganar os bolsonaristas", afirmou Elmano de Freitas.
Eleição 2026
O governador também comentou sobre as articulações na base governista. Segundo ele, as tratativas continuam com diferentes lideranças, incluindo o ex-senador Eunício Oliveira (MDB), o presidente estadual do PSD, Domingos Filho, a deputada federal Luizianne Lins (Rede) e o senador Cid Gomes (PSB).
"Nós vamos discutir, não tem ainda nenhuma definição, estamos tendo conversas. Camilo tem marcado uma conversa com a nossa companheira Luizianne, eu tive uma conversa com o Cid (...) e já tive conversa com o Domingos Filho. Nós estamos conversando permanentemente e creio que, muito em breve, nós vamos poder anunciar a chapa que vamos apresentar ao povo cearense na hora que tivermos a unidade construída", afirmou.
Visita de Lula ao Ceará
Elmano ainda confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve cumprir agenda no Ceará no próximo dia 2 de julho.
De acordo com o governador, a programação prevê visitas às obras do Cinturão das Águas, no Cariri, e ao Hospital Universitário da Universidade Federal do Cariri (UFCA), em Juazeiro do Norte.