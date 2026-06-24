Em dia presencial, Alece tem sessão plenária levantada por falta de quórum nesta quarta (24)

Com a presença de somente 13 deputados, três a menos que o necessário para atingir o quórum, a sessão plenária desta quarta-feira (24) na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) foi levantada. Durante a leitura da ata, por volta das 9h20, havia 17 parlamentares em plenário, mas o espaço se esvaziou logo depois.

Foi o que informou a equipe do deputado Cláudio Pinho (PSDB) ao PontoPoder. Ele, então, pediu que os trabalhos fossem suspensos para a recontagem de quórum. A reportagem chegou ao local durante esse procedimento e constatou a presença de somente 8 parlamentares. Poucos minutos depois, o número subiu para 13, mas não passou disso.

Legenda: À esquerda, a imagem mostra lista de presenças no momento da chegada do PontoPoder ao plenário; à direita, há a frequência dos deputados (presentes estão em negrito) no momento do levantamento da sessão. Foto: Ingrid Campos/SVM.

O levantamento da sessão foi comunicado pelo deputado Jeová Mota (PSB), que presidia os trabalhos, por volta das 9h50. Nesta quarta-feira, não havia projetos para votação, mas alguns começariam a tramitar na ocasião.

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Histórico de ausências

O problema de assiduidade e falta de quórum na Assembleia tem sido registrado neste ano principalmente nas sessões de quarta-feira, dia em que a presença física é obrigatória, resultando em sessões encerradas precocemente ou sem a votação de projetos.

O modelo é adotado pela Casa desde o ano passado para "aquecer o plenário", já que as sessões híbridas herdadas da pandemia de Covid-19 estavam dificultando o debate. Agora, a participação remota é permitida somente às terças e quintas. É justamente nesses dias em que se concentra a maior parte das deliberações sobre projetos.

Até o início de maio, nenhuma quarta-feira de 2026 registrou votação de propostas legislativas, sendo limitada a pronunciamentos e aprovação de requerimentos por aclamação. Somente no dia 6 daquele mês o cenário mudou, com a presença de 41 deputados para a movimentação do placar da Casa.