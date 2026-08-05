Elmano confirma Luizianne Lins na segunda vaga para o Senado na chapa governista

A deputada federal Luizianne Lins (Rede) é oficialmente candidata ao Senado pela base governista cearense. A confirmação foi anunciada pelo governador Elmano de Freitas (PT) nesta quarta-feira (5), após semanas de diálogo. O ex-secretário da Casa Civil, Chagas Vieira (PDT), é o 1° suplente.

"É uma honra caminhar ao lado dessa mulher de coragem que, desde o movimento estudantil, sempre foi uma grande companheira na luta pela educação, pela democracia, pela justiça social e por um Ceará que cuida das pessoas", declarou o petista.

A candidata da Rede, definida em convenção partidária no dia 30 de julho, venceu uma disputa no próprio bloco político que contava, ainda, com nomes do Republicanos, do MDB, do PDT, do União Brasil, do PSD e outros. Chiquinho Feitosa (Republicanos) e Eunício Oliveira (MDB) anunciaram publicamente a sua desistência da campanha ao Senado; os demais não se pronunciaram a respeito.

Veja também Elmano tem agenda de reuniões com Eunício, Domingos, Luizianne e Cid para definir chapa majoritária Luizianne suspende agenda por motivos de saúde em meio à disputa por composição na chapa governista

Com o apoio de Elmano, ela fará dobradinha à Casa Alta com o atual senador Cid Gomes (PSB), que decidiu concorrer à reeleição como cabeça de chapa, também composta pelo deputado Júnior Mano (PSB) como 1º suplente.

Quem é Luizianne Lins

Um dos cargos mais conhecidos da carreira política de Luizianne foi seu duplo mandato como prefeita de Fortaleza, durante seus anos no Partido dos Trabalhadores (PT). Além do Executivo, ela acumula funções no Legislativo municipal, estadual e federal.

Natural de Fortaleza, capital do Ceará, a parlamentar é jornalista, formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará (UFC), e professora licenciada do curso da mesma instituição, além de ter finalizado um doutorado na área pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).