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Legislativo Judiciário Executivo

Em convenção do Republicanos, Chiquinho retira pré-candidatura ao Senado e reafirma apoio a Elmano

Partido lançou chapa completa para deputado estadual e federal.

Escrito por Wagner Mendes e Ingrid Campos
02 de Agosto de 2026 - 11:53
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Legenda: A legenda reforçou apoio à reeleição do governador Elmano de Freitas.
Foto: Ingrid Campos.

Durante convenção estadual do Republicanos, na manhã deste domingo (2), Chiquinho Feitosa anunciou a retirada da pré-candidatura ao Senado e apoio à reeleição do governador Elmano de Freitas (PT). O evento oficializou os nomes para a Assembleia Legislativa do Ceará e a Câmara dos Deputados.

O nome do presidente da sigla era citado de forma recorrente pelo governador Elmano de Freitas e o senador Camilo Santana como um dos postulantes a integrar a chapa majoritária do governo como candidato ao Senado.

"Eu, na verdade, já conversei com o ministro Camilo e declinei dessa pretensão de estar com essa vaga do Senado. A gente continua sentado na mesa, nas discussões. Tem aí uns outros espaços, inclusive de suplência para ser discutido", disse Chiquinho.

Negociações para a 2ª vaga do Senado

Presente na convenção do partido, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou que a base do governo mantém o diálogo com os nomes que estão lançados para o Senado.

O prefeito citou, inclusive, os deputados federais Moses Rodrigues (União) e AJ Albuquerque (PP), como alternativas. Nesta segunda-feira (3) é esperado o julgamento impetrado por União Brasil e Progressistas pedindo a anulação da convenção da federação que anunciou apoio à candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo.

"Temos vários nomes. Vamos avaliar para que a gente possa finalmente finalizar esse processo com uma chapa completa para ser apresentada à população. O União Brasil e o Progressistas ainda são opção. Vamos aguardar essa definição lá no TRE-CE para que a gente também possa fazer uma definição", disse o prefeito.

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