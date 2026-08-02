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Legislativo Judiciário Executivo

Lula oficializa candidatura pela reeleição à Presidência em convenção do PT

Político petista busca quarto mandato à frente do Executivo nacional.

Escrito por Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
02 de Agosto de 2026 - 11:43 (Atualizado às 12:06)
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Legenda: Lula é oficialmente candidato à Presidência da República após convenção do PT.
Foto: Reprodução/YouTube.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou a candidatura pela reeleição à Presidência da República, durante a convenção nacional da legenda petista, realizada neste domingo (2), em São Paulo. 

Lula repete a chapa eleita em 2022, com Geraldo Alckmin (PSB) como candidato a vice-presidente. O nome foi confirmado na última quarta-feira (29), na convenção do PSB.

A postulação coloca Lula na busca pelo quarto mandato como presidente. A aliança partidária do petista conta com o PSOL, Rede, PSB e PDT, além da Federação PT, PCdoB e PV.

A candidatura de Lula foi homologada por meio do presidente nacional do PT, Edinho Silva. Na convenção, o dirigente ressaltou o trabalho para resolver impasses políticos nos estados e construir a “unidade” em torno da reeleição do presidente. 

“Nós teremos que escolher entre um país do autoritarismo, do ódio, da intolerância, do negacionismo, do desmatamento, da fome, da corrida atrás de ossos, um Brasil do entreguismo, um Brasil que vira as costas para o seu povo, ou nós teremos que fazer a escolha do Brasil soberano, do Brasil que luta pelos interesses do nosso país, do Brasil que luta pelas nossas riquezas naturais, do Brasil que quer desenhar futuro para o nosso povo”
Edinho Silva
Presidente nacional do PT

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No evento, estão presentes candidatos de chapas majoritárias de todo o país e políticos aliados de Lula, como o governador Elmano de Freitas (PT), os senadores Camilo Santana (PT) e Cid Gomes (PSB), além do ex-ministro da Fazenda e candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT).

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