Vice de Ciro, Roberto Cláudio critica grupo governista: 'É a conspiração e a traição que reinam'

Candidato a vice-governador na chapa de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (União Brasil) fez discurso com críticas ao grupo governista, durante o lançamento oficial da chapa, neste sábado (1º), em Fortaleza.

"O Ceará de hoje é o Ceará do abandono, do poder de um grupo pequeno de poderosos que nem entre eles conseguem concordar com alguma coisa, porque é a disputa do poder pelo poder, e é tão grande que, dentre deles, é a conspiração e a traição que reinam, inclusive essa chapa que ninguém sabe como vai terminar" Roberto Cláudio Candidato a vice-governador

A chapa governista ainda aguarda definição de um dos nomes para o Senado.

O ex-prefeito também fez críticas à gestão da segurança pública, citando a situação de famílias que são retiradas de casa por conflito de facções criminosas, além de mencionar problemas na gestão da saúde e na gestão fiscal.

Legenda: Roberto Cláudio durante discurso no lançamento da chapa de Ciro Gomes ao Governo do Ceará, no Marina Park Hotel, em Fortaleza. Foto: Fabiane de Paula.

Em seu discurso, Roberto Cláudio fez ataques diretos ao senador Camilo Santana (PT), seu ex-aliado. 'Não queria citar ninguém nominalmente, mas esse merece, tem um poder que poucas vezes na história um cearense teve. Elegeu o prefeito, com essa conversinha de quatro vezes mais forte; elegeu um governador que ninguém conhecia, com o tal do três vezes mais forte, virou ministro da Educação, passa o dia a bajular o Lula. O que é que o Ceará ganhou com isso? O domínio das facções, o abandono à saúde pública, a quebradeira do nosso Estado".

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Ele também fez menção ao governador Elmano de Freitas, candidato à reeleição do PT. 'Reeleição é plebiscito, esse cara que está aí, o Elmano, teve o benefício do desconhecimento, ninguém sabia quem era o cara, veio um bocado de cabo eleitoral forte e poderoso, dizer que ia ter o Ceará três vezes mais forte, grana, dinheiro, apoio, não ia faltar nada para o ceara voar alto. Quatro anos depois, não há um indicador econômico e social que não tenha piorado', disse Roberto Cláudio.

A chapa de Ciro Gomes ainda aguarda decisão judicial sobre o impasse na Federação União Progressista. Os partidos do grupo, União Brasil e Progressistas, questionaram judicialmente o apoio da federação a Ciro e a indicação de Roberto Cláudio a vice e de Capitão Wagner ao Senado. O caso deve ir a julgamento nesta segunda-feira (3).