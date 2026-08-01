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Quem é Zé Batista, sindicalista e candidato ao Governo do Ceará em 2026

O presidente estadual do PSTU se apresenta como uma alternativa para o campo da esquerda.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
01 de Agosto de 2026 - 16:02
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Legenda: Zé Batista está indo para sua 4ª disputa em eleições.
Foto: Ismael Soares

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) aposta no nome do sindicalista Zé Batista para a disputa para o Governo do Ceará nas eleições de 2026.

Ele é o atual presidente estadual da sigla partidária, que o apresenta como uma alternativa aos projetos políticos desenhados pelo viés da esquerda. Sua candidatura é caracterizada como sendo uma “voz para a classe trabalhadora”.

José Batista Neto, conhecido como Zé Batista, nasceu em Iguatu, no Centro-Sul do estado, e iniciou na profissão de pedreiro e de trabalhador em construção civil. O candidato também é sindicalista e já disputou pleito para vereador, prefeito e governador, mas não se elegeu.

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Partido político e número

Zé Batista tem 52 anos e, desde 1999, é filiado ao PSTU. O número de Zé Batista na urna é 16. Esta é a 4ª eleição que disputa.

Cargos Públicos

O sindicalista se candidatou pela primeira vez em 2020, quando disputou uma vaga como vereador na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). Na ocasião, ele obteve apenas 156 votos, cerca e 0,01%.

Na eleição geral de 2022, Zé Batista entrou na disputa pelo Governo do Ceará pela primeira vez, conquistando 0,03% do eleitorado. O pleito foi vencido em primeiro turno pelo atual governante do estado, Elmano de Freitas (PT).

Em 2024, ele foi um dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza, mas apurou apenas 0,04% das urnas e não conseguiu avançar nas eleições. O cenário estava acirrado entre o deputado federal André Fernandes (PL) e o deputado estadual Evandro Leitão, que venceu no segundo turno.

Atualmente, ele é o presidente estadual do PSTU e está na sua segunda disputa para o cargo de governador, lançado como pré-candidato do partido em março deste ano.

Vice

O PSTU oficializou o nome da professora aposentada Ivonete Félix como candidata a vice-governadora. Natural de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, Ivonete foi professora da rede municipal de ensino da cidade. A candidata é militante sindical desde a década de 1990 e integra a Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas).

Propostas e plano de governo

O plano de governo de Zé Batista deve ser divulgado até o dia 16 de agosto, período em que se inicia a campanha eleitoral. O PontoPoder atualizará este material quando a propostas forem oficializadas.

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