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Quem é Ivonete Félix, candidata a vice-governadora do Ceará em 2026 pelo PSTU

Professora aposentada da rede municipal de ensino de Maracanaú, a militante integra a chapa encabeçada por Zé Batista.

Escrito por Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
01 de Agosto de 2026 - 15:58
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Legenda: Ivonete Félix ao lado de Reginaldo Ferreira, candidato ao Senado pelo PSTU, durante a convenção neste sábado (1º).
Foto: Divulgação/PSTU.

A professora aposentada Ivonete Félix foi escolhida pelo PSTU, neste sábado (1º),  para concorrer ao cargo de vice-governadora do Ceará nas eleições de 2026. Ela integra a chapa encabeçada por Zé Batista, candidato do partido ao Governo do Estado.

Natural de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, Ivonete foi professora da rede municipal de ensino da cidade. Segundo ela, durante a atuação profissional, acompanhou problemas como as condições precárias de trabalho nas escolas, a desvalorização dos profissionais da educação e o aumento dos casos de adoecimento mental na categoria.

Ivonete Félix é militante sindical desde a década de 1990 e integra a Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas).

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Atuação sindical

Ao longo da trajetória, a professora participou de mobilizações realizadas por profissionais da educação, além de assembleias e negociações com gestores municipais. Também acompanhou movimentos de outras categorias, como trabalhadores da construção civil e motoristas de ônibus.

A candidatura tem como principais bandeiras a valorização dos servidores públicos e o fortalecimento das políticas de educação, saúde e segurança.

A chapa também afirma que pretende priorizar ações voltadas para crianças, jovens e mulheres que vivem nas periferias. O PSTU defende ainda mudanças estruturais no modelo econômico vigente no Ceará e no País.

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