Quem é Ivonete Félix, candidata a vice-governadora do Ceará em 2026 pelo PSTU

A professora aposentada Ivonete Félix foi escolhida pelo PSTU, neste sábado (1º), para concorrer ao cargo de vice-governadora do Ceará nas eleições de 2026. Ela integra a chapa encabeçada por Zé Batista, candidato do partido ao Governo do Estado.

Natural de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, Ivonete foi professora da rede municipal de ensino da cidade. Segundo ela, durante a atuação profissional, acompanhou problemas como as condições precárias de trabalho nas escolas, a desvalorização dos profissionais da educação e o aumento dos casos de adoecimento mental na categoria.

Ivonete Félix é militante sindical desde a década de 1990 e integra a Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas).

Veja também Convenção do PSTU confirma Zé Batista candidato ao Governo e Reginaldo Ferreira para o Senado

Atuação sindical

Ao longo da trajetória, a professora participou de mobilizações realizadas por profissionais da educação, além de assembleias e negociações com gestores municipais. Também acompanhou movimentos de outras categorias, como trabalhadores da construção civil e motoristas de ônibus.

A candidatura tem como principais bandeiras a valorização dos servidores públicos e o fortalecimento das políticas de educação, saúde e segurança.

A chapa também afirma que pretende priorizar ações voltadas para crianças, jovens e mulheres que vivem nas periferias. O PSTU defende ainda mudanças estruturais no modelo econômico vigente no Ceará e no País.