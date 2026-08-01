Convenção do PSTU confirma Zé Batista candidato ao Governo e Reginaldo Ferreira para o Senado

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) oficializou, na manhã deste sábado (1º), as candidaturas do sindicalista Zé Batista ao Governo do Ceará e de Ivonete Félix ao cargo de vice-governadora. A convenção da legenda foi realizada no Centro de Fortaleza.
O partido também confirmou o professor e ativista ambiental Reginaldo Ferreira como candidato ao Senado Federal. Com atuação no Vale do Jaguaribe, ele representará a sigla na disputa pela Casa. Já para a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o PSTU lançou as candidaturas dos militantes Raimundão e Cibele Gaúcha.
Em seu discurso, Zé Batista afirmou que a chapa representa uma alternativa independente aos principais grupos políticos do Estado.
"São candidaturas comprometidas em falar a verdade para a classe trabalhadora, apresentando um programa socialista de independência de classe que vai enfrentar diretamente a ultradireita, mas também denunciar os desmandos do governo da frente ampla do Estado do Ceará", disse.
"Será uma campanha difícil, sem grandes recursos financeiros, bancada pela contribuição dos trabalhadores"
Esta será a segunda vez que Zé Batista disputará o Governo do Ceará. O sindicalista também foi candidato à Prefeitura de Fortaleza, em 2024, e concorreu ao cargo de vereador da Capital nas eleições de 2020.
Atualmente, ele é operário da construção civil e dirigente da Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas).
Na eleição presidencial, o PSTU terá como candidato o professor, rapper e militante do movimento negro Hertz Dias.