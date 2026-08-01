Convenção do PSTU confirma Zé Batista candidato ao Governo e Reginaldo Ferreira para o Senado

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) oficializou, na manhã deste sábado (1º), as candidaturas do sindicalista Zé Batista ao Governo do Ceará e de Ivonete Félix ao cargo de vice-governadora. A convenção da legenda foi realizada no Centro de Fortaleza.

O partido também confirmou o professor e ativista ambiental Reginaldo Ferreira como candidato ao Senado Federal. Com atuação no Vale do Jaguaribe, ele representará a sigla na disputa pela Casa. Já para a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), o PSTU lançou as candidaturas dos militantes Raimundão e Cibele Gaúcha.

Em seu discurso, Zé Batista afirmou que a chapa representa uma alternativa independente aos principais grupos políticos do Estado.

"São candidaturas comprometidas em falar a verdade para a classe trabalhadora, apresentando um programa socialista de independência de classe que vai enfrentar diretamente a ultradireita, mas também denunciar os desmandos do governo da frente ampla do Estado do Ceará", disse.

"Será uma campanha difícil, sem grandes recursos financeiros, bancada pela contribuição dos trabalhadores" Zé Batista Candidato a governador do Ceará pelo PSTU

Esta será a segunda vez que Zé Batista disputará o Governo do Ceará. O sindicalista também foi candidato à Prefeitura de Fortaleza, em 2024, e concorreu ao cargo de vereador da Capital nas eleições de 2020.

Atualmente, ele é operário da construção civil e dirigente da Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas).

Na eleição presidencial, o PSTU terá como candidato o professor, rapper e militante do movimento negro Hertz Dias.