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PontoPoder estreia série 'Berço Político' com pré-candidatos ao Governo do Ceará

Os episódios serão publicados no canal do Diário do Nordeste no YouTube e nas plataformas digitais.

Escrito por Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
19 de Julho de 2026 - 08:00
capa da noticia
Legenda: A série Berço Político terá três episódios, com os pré-candidatos ao Governo do Ceará Ciro Gomes (PSDB), Eduardo Girão (Novo) e Elmano de Freitas (PT).
Foto: Ismael Soares, Thiago Gadelha, Ismael Soares.

O PontoPoder estreia, nesta segunda-feira (20), a série Berço Político, que reúne entrevistas com os principais pré-candidatos ao Governo do Ceará nas eleições de 2026. Ao longo dos últimos três meses, desde o anúncio das pré-candidaturas, a reportagem acompanhou Ciro Gomes (PSDB), Eduardo Girão (Novo) e Elmano de Freitas (PT) em visitas a lugares simbólicos de suas trajetórias.

A série mostra, a partir da percepção de cada pré-candidato, como o lugar de origem, a família e os espaços que marcaram suas vidas influenciam em suas atuações na vida pública e na forma como enxergam a política e a gestão pública.

Ao longo dos episódios, os entrevistados relembram momentos da infância e da juventude, contam como começaram na vida pública, refletem sobre decisões que marcaram suas carreiras e relacionam essas experiências aos desafios de governar o Ceará.

Ciro Gomes é o primeiro entrevistado

O primeiro episódio, nesta segunda-feira (20), com publicação às 9h, tem como cenário o Theatro São João, em Sobral, berço político do ex-ministro Ciro Gomes. Durante a visita, o tucano contou como é voltar ao município pela primeira vez após a derrota eleitoral de 2022.

Na sequência, a série acompanha Eduardo Girão em Fortaleza, cidade onde consolidou sua atuação pública e sua trajetória na oposição. O episódio será publicado na quarta-feira (22), às 9h.

O último episódio desembarca em Baturité, na casa da família de Elmano de Freitas, onde o governador revisita memórias da infância, fala sobre a influência dos pais e relembra o caminho na militância política. O vídeo vai ao ar na sexta-feira (24), também às 9h.

Os episódios serão publicados no site e no canal do Diário do Nordeste no YouTube e nas plataformas digitais.

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