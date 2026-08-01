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Ivo diz que Cid é manipulado por Camilo: 'O que está movendo o Cid é derrotar o Ciro'

Ex-prefeito de Sobral participa do lançamento oficial da candidatura de Ciro Gomes ao Governo do Ceará.

Escrito por Luana Barros e Marcos Moreira
01 de Agosto de 2026 - 18:14 (Atualizado às 19:07)

O ex-prefeito de Sobral Ivo Gomes (PSB) fez críticas ao irmão e senador Cid Gomes (PSB). O caçula dos Ferreira Gomes disse que a candidatura à reeleição de Cid é uma "surpresa", que o ex-governador se "transformou em uma pessoa manipulada por Camilo (Santana, senador do PT)" e que está "desconhecendo o irmão". 

"Eu estou vendo que o que está movendo o Cid não é mais o bem do Ceará, o que eu estou observando que está movendo o Cid é derrotar o Ciro, é derrotar o Ciro", acrescentou Ivo.

"Ele se transformou agora numa pessoa manipulada pelo Camilo. Não sei porque isso está acontecendo. Eu não estou conhecendo mais o Cid, sinceramente. Estou desconhecendo uma pessoa com quem eu convivi muito tempo, eu não estou conseguindo entender o que se passa na cabeça dele".
Ivo Gomes
Ex-prefeito de Sobral

As declarações foram feitas neste sábado (1º) ao Diário do Nordeste. Ivo participou do evento de lançamento da candidatura de Ciro Gomes ao Governo do Ceará, realizado no Marina Park. O PontoPoder procurou a assessoria do senador Cid Gomes para comentar as declarações do irmão e aguarda retorno.

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'Vou pensar ainda'

Ivo afirmou ainda que Cid Gomes é o maior "impeditivo" para os irmãos Ferreira Gomes estarem juntos nesta campanha. E acrescentou que ainda não decidiu se irá votar em Cid para o Senado. "Vou pensar ainda", disse. 

"Eu voto nas pessoas que eu acho que vão fazer um bom trabalho, um melhor trabalho. Então, não tem como eu não votar no Lula. E não tem, pelas mesmas razões, como eu não votar no Ciro. Eu sou brasileiro e sou cearense, quero o melhor para o meu país, quero o melhor para o meu estado. Simples assim", disse.

Apesar disso, Ivo Gomes disse que "é difícil" que escolha votar nos companheiros de chapa de Ciro, Capitão Wagner (União) e Alcides Fernandes (PL), que tiveram as candidaturas ao Senado confirmadas em convenções partidária ainda em julho. 

O ex-prefeito de Sobral disse que a chance é "zero" de dar apoio aos dois candidatos, mas que também não decidiu quem deve ter o voto. "Só estou decidido até agora para presidente e governador. (...) O resto estou pensando ainda", disse. 

'Zero' diálogo com Cid e com Governo Elmano

Além de não ter decidido ainda se irá votar em Cid Gomes para o Senado, Ivo afirmou que não foi procurado pelo irmão para conversar sobre as eleições de 2026. 

Ele também enfatizou que tem tido "zero" diálogo com o lado governista. Ainda em janeiro deste ano, Ivo havia anunciado o rompimento com o governador Elmano de Freitas (PT). Na época, ele disse não ter mais "nenhum compromisso" com a candidatura à reeleição do petista. 

O principal motivo do rompimento foi a aproximação de Elmano com o atual prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União), e do filho dele, o deputado federal Moses Rodrigues (União) — adversários dos Ferreira Gomes em Sobral. 

Moses inclusive ainda é cotado para a vaga de Senado da chapa governista, apesar da federação União Progressista ter decidido pelo apoio a Ciro Gomes. A questão está agora sob análise da Justiça Eleitoral.

Oscar e Moses Rodrigues foram citados como "companhias" de Cid Gomes. "Olha as companhias lá. (...) O Moses Rodrigues era bolsonarista até ontem. O Oscar Rodrigues, prefeito Sobral, disse que se o Bolsonaro tivesse um voto só no Ceará, o voto era dele, dele, prefeito Sobral", disse.

Ivo também criticou o ex-vice-governador Domingos Filho (PSD), presidente estadual do PSD, partido responsável por indicar a candidata a vice da chapa de Elmano, Gabriella Aguiar (PSD). Ele também fez críticas ao deputado federal Eunício Oliveira (MDB), um dos cotados para a segunda vaga ao Senado da chapa do governador.

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