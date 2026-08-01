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PSTU oficializa Hertz Dias como candidato à presidência da República nas eleições de 2026

Ele terá a professora Vanessa Portugal como candidata a vice-presidente.

Escrito por Luana Barros luana.barros@svm.com.br
01 de Agosto de 2026 - 17:10 (Atualizado às 17:11)
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Legenda: Hertz Dias foi confirmado como candidato a presidente pelo PSTU, com Vanessa Portugal.como vice.
Foto: Maisa Mendes/Divulgação.

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) oficializou, nessa sexta-feira (31), o professor, rapper e ativista social Hertz Dias (PSTU) como candidato à presidência da República nas eleições de 2026.  A candidatura foi confirmada durante a convenção nacional do partido, realizada no Sindicato dos Metroviários de São Paulo. 

Ele terá a professora e dirigente sindical Vanessa Portugal (PSTU) como candidata a vice-presidente, formando uma "chapa pura" para a disputa presidencial. 

"Nossa candidatura nasce para dar voz aos trabalhadores, à juventude, às mulheres, à população negra e aos setores oprimidos que enfrentam diariamente o desemprego, os baixos salários e a retirada de direitos. Queremos apresentar uma alternativa socialista para o Brasil, construída pela mobilização da nossa classe".
Hertz Dias
Candidato a presidente pelo PSTU

A convenção partidária reuniu dirigentes, militantes do PSTU e apoiadores da candidatura de Hertz Dias de diversas regiões do país.

Quem é Hertz Dias?

Natural da cidade de São José de Ribamar, no Maranhão, Hertz Dias tem 56 anos e deve concorrer pela 5ª vez em eleições. Ele tem experiência na disputa presidencial, tendo sido candidato a vice-presidente em 2018, na chapa encabeçada por Vera Lúcia (PSTU). 

Ele também foi candidato a governador do Maranhão, em 2022; a prefeito de São Luís em 2020; e a vice-governador do Maranhão em 2010. Em todas as eleições, ele concorreu pelo PSTU. 

Hertz Dias é professor de História na rede estadual de ensino do Maranhão, além de rapper e ativista do movimento negro. 

O candidato se engajou, desde jovem, ao hip-hop, sendo um dos fundadores do Movimento Quilombo Urbano, que articula cultura, hip-hop e combate ao racismo. Hertz Dias também integra o grupo de rap Gíria Vermelha.

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Entre as bandeiras para a campanha, ele defende o fim da escala 6x1 sem redução dos salários, a revogação das reformas Trabalhista e da Previdência e a defesa dos serviços públicos.

Candidatura do PSTU no Ceará

No Ceará, o PSTU também terá um representante na disputa pelo Governo do Estado. O sindicalista Zé Batista (PSTU) foi confirmado como candidato a governador do Ceará, com a professora aposentada Ivonete Félix (PSTU). 

A candidatura de Zé Batista foi oficializada na convenção estadual do PSTU, realizada neste sábado (1º). O partido também confirmou o professor e ativista ambiental Reginaldo Ferreira como candidato ao Senado Federal.

"São candidaturas comprometidas em falar a verdade para a classe trabalhadora, apresentando um programa socialista de independência de classe que vai enfrentar diretamente a ultradireita, mas também denunciar os desmandos do governo da frente ampla do Estado do Ceará", disse Zé Batista.

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