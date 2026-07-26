UP oficializa candidatura de Samara Martins à presidência da República

A Unidade Popular pelo Socialismo (UP) oficializou, neste domingo (26), a dentista e dirigente de movimentos sociais Samara Martins como candidata à presidência da República.

A candidatura foi confirmada na convenção partidária nacional da sigla, realizada na Universidade Zumbi dos Palmares, em São Paulo.

Ela terá como companheira de chapa a guarda portuária Raquel Bricio (UP), candidata a vice-presidente. As duas formam a única chapa 100% feminina na disputa presidencial.

É com a militância, com os filiados da Unidade Popular, que a gente construiu o partido até agora. É nessa luta de rua, olho no olho, conversando com as pessoas, que a gente quer disputar e ultrapassar essa barreira." Samara Martins Candidata à presidência da República

A convenção partidária contou com a participação de candidatas e candidatos da UP aos governos estaduais, a maioria deles mulheres.

Do total de 17 pré-candidaturas a governador, 12 são mulheres.

Quem é Samara Martins?

Samara Martins tem 38 anos, é dentista e trabalhadora do Sistema Único de Saúde (SUS) no Rio Grande do Norte.

Ela é coordenadora da Frente Negra Revolucionária e vice-presidente nacional da UP. Além disso, ela também integra movimentos populares e de mulheres.

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Essa será a terceira vez que ela irá concorrer em eleições. A primeira delas foi em 2022, quando foi candidata a vice-presidente, na chapa encabeçada por Léo Péricles, presidente nacional da UP.

Ela também concorreu, em 2020, ao cargo de vereadora na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte.

Em entrevista ao G1, ela afirmou que um dos focos da campanha será a ampliação dos investimentos sociais com o orçamento federal.

"Uma das medidas que a gente considera fundamental é que o orçamento seja destinado a essas questões sociais, em que o povo trabalhador esteja no centro", disse.

Entre as pautas da candidatura, devem estar também a criminalização da misoginia, o fim da escala 6X1 e a criação de mecanismos de ampliação da presença de mulheres e pessoas negras nos espaços de poder.

Candidatura da UP ao Governo do Ceará

A UP também terá uma representante na disputa pelo Governo do Ceará. Na última quinta-feira (23), o partido confirmou a candidatura a governador do trabalhador bancário Serley Leal. Ele terá como vice Catherine Teles.

Além deles, a militante Catarina Matos (UP) será candidata ao Senado.

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“Vai ser uma campanha dura. A UP não tem tempo de TV e recebe um percentual mínimo do Fundo Eleitoral. Portanto, (nossa campanha) vai ser no panfleto, no olho a olho, de casa em casa, de rua em rua e na porta de fábrica, de escolas e de universidades”, disse Serley Leal.