Serley Leal: conheça o candidato a governador do Ceará em 2022

O candidato da Unidade Popular ao Governo do Ceará é Serley de Sousa Leal com o número 80. Com 40 anos, ele é natural do município de Iguatu, na Região Centro-Sul do Estado. Em 1997 se mudou para Fortaleza, onde iniciou sua militância política.

Ingressou na Universidade Federal do Ceará (UFC) em 1999 no Curso de Administração. Lá, participou do Diretório Central dos Estudantes (DCE). Em seguida, no ano de 2001, iniciou os estudos na Universidade Estadual do Ceará (UECE), onde também integrou o DCE.

Efetuou uma pausa nos estudos e se afastou do movimento estudantil no âmbito universitário. Fundou junto a colegas o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, para levar as discussões acadêmicas sobre participação popular e moradia às regiões periféricas de Fortaleza.

Partido político e número

O candidato concorre pelo partido Unidade Popular com o número 80.

Cargos públicos

É concursado do Banco do Brasil, onde ainda é funcionário atualmente, exercendo o cargo de bancário. Tem epecialização em Gestão Financeia e MBA em Gestão Pública.

Foi filiado aos Partido dos Trabalhadores. Se candidatou em 2020 a vice-prefeito de Fortaleza pela Unidade Popular. É candidato pela primeira vez ao Governo do Estado.

Vice

Candidato a vice é o agricultor Francisco Bita Tapeba, também filiado à UP.

Apoios políticos

O candidato foi lançado com chapa pura. Ou seja, sem coligação partidária. A militância se dá através do diálogo com a comunidade acadêmica e as periferias.

Propostas e plano de governo

As propostas de governo de Serley Leal tem eixos como participação popular na política, habitação popular, política pública para mulheres, assistência social e combate à fome;

Taxação das grandes propriedades agrícolas, comerciais e industriais do Estado

Geração de 100 mil empregos com obras públicas

Criar mais 3 novos Centros de Referênccia da Mulher

Acesso a cidade através do passe-livre no transporte público

Declaração de bens

O candidato declarou à Justuça Eleitoral o valor de R$177.915,50. Os bens são distribuídos em previdência privada, um apartamento e ações.

