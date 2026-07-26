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Quem é Samara Martins, candidata da UP à presidência da República em 2026

Vice-presidente nacional da UP, ela encabeça a única chapa 100% feminina da corrida presidencial.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
26 de Julho de 2026 - 16:25
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Legenda: Samara Martins é candidata a presidência da República pela UP.
Foto: Reprodução/Instagram Samara Martins.

A dentista e trabalhadora do Sistema Único de Saúde (SUS) Samara Martins será a candidata à presidência da República pela Unidade Popular pelo Socialismo (UP) nas eleições de 2026. 

Samara Martins é vice-presidente nacional da UP e coordenadora da Frente Negra Revolucionária, além de ser militante em movimentos populares e de mulheres. 

Samara Martins é natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas atualmente mora no Rio Grande do Norte, onde atua como dentista no SUS.

Desde a juventude, ela participa de movimentos populares e estudantis, tendo sido diretora de mulheres da União Nacional dos Estudantes (Une). 

Partido político e número

Samara Martins tem 38 anos e é vice-presidente nacional da UP. O número de Samara na urna é 80. Esta é a 3ª eleição que ela disputa. 

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Atuação política

Samara Martins começou a atuação na política pelos movimentos estudantis. Ainda na escola, ela atuou na Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas da Grande BH (AMES-BH). 

Logo depois, já na universidade, foi diretora da Une e integrou lutas populares, como a luta pelo passe livre estudantil em Belo Horizonte e a defesa de moradia popular em ocupações urbanas pelo País. 

É dentista, trabalhadora do SUS no Rio Grande do Norte, além de ser vice-presidente nacional da UP. Ela também é coordenadora da Frente Negra Revolucionária e é dirigente  em movimentos populares e de mulheres. 

Essa será a terceira vez que disputa eleições. Na primeira, foi candidata a vereadora em Natal, capital do Rio Grande do Norte. 

Em 2022, também fez parte da disputa presidencial, como candidata a vice-presidente. O candidato a presidente era Léo Péricles, presidente nacional da UP. Os dois formavam a única chapa apenas com candidatos negros. 

Vice

A candidata a vice-presidente é a guarda portuária Raquel Bricio, também da UP. Ela é sindicalista e uma das fundadoras do Movimento de Mulheres Olga Benário.

As duas formam a única chapa 100% feminina da disputa presidencial.

Propostas e plano de governo

O plano de governo de Samara Martins deve ser divulgado até o dia 16 de agosto, período em que se inicia a campanha eleitoral.

O PontoPoder atualizará este material quando a propostas forem oficializadas.

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