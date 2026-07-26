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Legislativo Judiciário Executivo

Deputado Danilo Forte sofre infarto e é internado para procedimento médico

O parlamentar publicou vídeo nas redes sociais para tranquilizar apoiadores.

Escrito por Paulo Roberto Maciel paulo.maciel@svm.com.br
26 de Julho de 2026 - 08:05 (Atualizado às 08:32)

O deputado federal Danilo Forte (PP-CE) está internado desde a última quinta-feira (23) após sofrer um infarto e precisar passar por um procedimento cirurgico. A informação foi divulgada nas redes sociais do parlamentar e reforçada em nota enviada à impressa.

Em nota, a equipe do parlamentar informou que ele segue em recuperação, com quadro estável. "Neste momento, está ao lado da família, seguindo as recomendações da equipe médica", diz o texto.

Devido ao quadro de saúde, Danilo não vai à Convenção Partidária que lançará a candidatura dele ao senado, neste domingo (26).
Legenda: Devido ao quadro de saúde, Danilo não vai à Convenção Partidária que lançará a candidatura dele ao senado, neste domingo (26).
Foto: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados e Reprodução / Redes Sociais.

Por orientação do cardiologista, Danilo não comparecerá presencialmente à Convenção Partidária do Progressistas marcada para este domingo (26), no Centro Universitário Inta (UNINTA), em Fortaleza.

No lugar do deputado, estará o filho, David Paes Forte, constituído como procurador dele. "Em conformidade com a legislação eleitoral, sua candidatura será homologada normalmente", complementou a nota.

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Deputado manda mensagem a apoiadores

Nesse sábado (25), o deputado utilizou as redes sociais para acalmar os apoiadores. Segundo ele, a equipe médica precisou realizar um cateterismo com step, procedimento feito para abrir artérias entupidas no coração.

"Fiquei aqui um pouco amedrontado com a gravidade de um infarto, mas toda a tecnologia e a identificação rápida do problema fizeram com que eu continuasse aqui junto com vocês", disse.

Danilo também assegurou que não sente mais nenhuma dor e que em breve retornará à atividade política. "Todo mundo sabe do meu compromisso, da minha postura coerente. Quero continuar firme pelo Ceará", finalizou.

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