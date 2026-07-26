Deputado Danilo Forte sofre infarto e é internado para procedimento médico

O deputado federal Danilo Forte (PP-CE) está internado desde a última quinta-feira (23) após sofrer um infarto e precisar passar por um procedimento cirurgico. A informação foi divulgada nas redes sociais do parlamentar e reforçada em nota enviada à impressa.
Em nota, a equipe do parlamentar informou que ele segue em recuperação, com quadro estável. "Neste momento, está ao lado da família, seguindo as recomendações da equipe médica", diz o texto.
Por orientação do cardiologista, Danilo não comparecerá presencialmente à Convenção Partidária do Progressistas marcada para este domingo (26), no Centro Universitário Inta (UNINTA), em Fortaleza.
No lugar do deputado, estará o filho, David Paes Forte, constituído como procurador dele. "Em conformidade com a legislação eleitoral, sua candidatura será homologada normalmente", complementou a nota.
Deputado manda mensagem a apoiadores
Nesse sábado (25), o deputado utilizou as redes sociais para acalmar os apoiadores. Segundo ele, a equipe médica precisou realizar um cateterismo com step, procedimento feito para abrir artérias entupidas no coração.
"Fiquei aqui um pouco amedrontado com a gravidade de um infarto, mas toda a tecnologia e a identificação rápida do problema fizeram com que eu continuasse aqui junto com vocês", disse.
Danilo também assegurou que não sente mais nenhuma dor e que em breve retornará à atividade política. "Todo mundo sabe do meu compromisso, da minha postura coerente. Quero continuar firme pelo Ceará", finalizou.