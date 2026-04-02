Danilo Forte se filia ao PP e volta à Federação União Progressista

O deputado federal Danilo Forte confirmou a filiação ao Partido Progressista (PP) nesta quinta-feira (2), após deixar o União Brasil no início de março. Em paralelo, a escolha da nova legenda faz o parlamentar voltar para a Federação formada pelas duas agremiações, a União Progressista.

Antes de ser confirmado no PP, o parlamentar chegou a sinalizar a ida para o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) na última terça-feira (31). No entanto, a filiação foi negada pela sigla no Ceará.

Já nesta quinta, Danilo Forte publicou um vídeo confirmando a ida para o PP e a busca pela reeleição como deputado federal. A filiação ao partido consta no sistema da Justiça Eleitoral, com data de 1º de abril.

“Esse quadro de definições partidárias, diante de uma situação que os partidos brasileiros, na sua grande maioria, hoje tem um um ajuntamento muito mais pragmático em cima do processo eleitoral do que de uma formação ideológica programática, mas diante de todas essas adversidades, saio daqui tranquilo. A candidatura para deputado federal está consolidada. A gente vai disputar pelo PP, o Partido Progressista” Danilo Forte Deputado federal

Danilo havia assinado a desfiliação do União Brasil em 5 de março, após desgastes com Antônio Rueda, presidente nacional da legenda. O motivo do rompimento foi a falta de apoio para a indicação dele ao Tribunal de Contas da União (TCU).

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LIBERAÇÃO DO PP

O anúncio da ida de Danilo Forte para o PP ocorre um dia depois da agremiação anunciar a liberação de filiados para apoiarem diferentes candidatos ao Governo do Ceará em outubro, independentemente da posição oficial da federação formada com o União.

No Ceará, Danilo Forte é um opositor declarado do governador Elmano de Freitas (PT) e tem sido um dos apoiadores diretos da possível candidatura de Ciro Gomes ao Palácio da Abolição.

Por outro lado, o comando do PP integra a base governista. Presidente da legenda no Ceará, o deputado federal AJ Albuquerque (PP) é aliado de Elmano e vinha sendo uma das vozes da situação para tentar o apoio da Federação ao governador.