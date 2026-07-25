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Cid lamenta candidatura de Ciro ao Governo do Ceará: 'Resolveu se aliar com adversários históricos'

O senador ainda falou sobre a relação com o deputado Junior Mano, primeiro suplente na chapa que vai disputar a reeleição ao Senado.

Escrito por Igor Cavalcante, Jéssica Welma producaodiario@svm.com.br
25 de Julho de 2026 - 17:30 (Atualizado às 17:53)
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Legenda: Cid Gomes é pré-candidato ao Senado, em chapa adversária à do irmão Ciro Gomes, que vai disputar o Governo do Ceará pela segunda vez.
Foto: Fabiane de Paula.

O senador Cid Gomes (PSB) voltou a falar sobre a decisão do irmão Ciro Gomes de disputar o Governo do Ceará em 2026 pelo PSDB. Cid participou neste sábado (25) da convenção da Federação PRD-Solidariedade, em Fortaleza, ao lado do governador Elmano de Freitas (PT) e do deputado federal Júnior Mano (PSB), primeiro suplente na chapa que deve disputar reeleição. 

"Eu não disputo com o Ciro, não. O Ciro é candidato a governador, coisa que eu lamento. Eu defendi até a última hora que ele fosse candidato a presidente. Se ele resolveu se aliar com adversários históricos desse projeto, infelizmente isso foi uma decisão dele. (...) Eu não me permitiria mais olhar no espelho se eu não apoiasse a candidatura do Elmano, estando com ele ao longo desses últimos 3 anos e meio", disse Cid, ao ser questionado sobre estar em chapa oposta à de Ciro.

Cid Gomes falou sobre a relação com Júnior Mano em evento do PRD, aliado do PSB, partido de ambos.
Legenda: Cid Gomes falou sobre a relação com Júnior Mano em evento do PRD, aliado do PSB, partido de ambos.
Foto: Fabiane de Paula.

Na ocasião, Cid defendeu a eleição de Elmano em primeiro turno, declaração que já tinha gerado desgastes com Ciro nos últimos dias.

"Se a gente olhar quatro anos atrás e comparar com hoje, as condições que o Elmano tem são muito melhores do que as condições que ele tinha. Para mim é uma, eu sou engenheiro, é uma coisa meio matemática lógica. (...)  É muito razoável a gente imaginar que ele deve ganhar a eleição em primeiro turno. Isso não é ufanismo, não é arrogância, não é querer passar por cima do resultado das pessoas", disse Cid.

Na sexta-feira (24), em um evento na Capital, Ciro já havia rebatido declarações semelhantes do irmão em coletiva de imprensa.

“Eu vou falar só sobre política. Eu peço ao senador, ao cidadão, que reveja o seu conceito olhando duas eleições. A dele própria, em 2006, que eu era, eu, Ciro Gomes, coordenador, e ninguém sabia quem ele era fora de Sobral e da região, e a de Tasso Jereissati em 1986. Agora estamos em 2026: dez, vinte (anos). Vamos ver", falou o ex-ministro.

A relação entre os irmãos passa por uma crise desde o rompimento em 2022, quando Ciro era candidato a presidente da República pelo PDT e apoiou o ex-prefeito Roberto Cláudio ao Governo, contra Elmano de Freitas. "No plano político, nossas diferenças são insuperáveis", já chegou a dizer Ciro sobre relação com Cid. 

Sobre a relação com ex-adversários, o pré-candidato do PSDB tem defendido que o foco é "colocar as diferenças de lado" em prol de "ajudar o povo a superar os problemas". 

Júnior Mano fala sobre ficar na suplência

Na manhã deste sábado, uma comitiva ao lado de Cid e Elmano participou das convenções partidárias do PDT e, em seguida, do PRD, partido ao qual é filiada a esposa de Júnior Mano, a ex-prefeita Giordanna Mano.

No ato do PRD, Cid discursou ao lado de Júnior Mano e fez declarações de apoio ao aliado. O deputado foi pré-candidato ao Senado, com apoio de Cid, mas foi para a suplência após articulação da base governista junto ao presidente Lula (PT).

"Muita gente vai querer fazer futrica, muita gente vai querer fazer intriga, mas eu e o Júnior Mano, olha o que temos de desafio pela frente: sabe quantas vezes um senador na história do Ceará se reelegeu? (...) Nenhuma. Esse é o nosso desafio. Primeiro com a ajuda do povo, quebrando um tabu, ganhar a eleição do Senado e, segundo, será um mandato feito a quatro mãos, será como se fosse uma só pessoa", disse Cid.

Júnior Mano também falou sobre a mudança de planos. "Eu não tenho vaidade. Ser suplente não me diminuiu. Pelo contrário, me fortaleci e estou de coração tranquilo para ajudar vocês naquilo que Deus colocar na frente", pontuou. 

O governador Elmano de Freitas, em discurso no ato, também elogiou a decisão.

"Ele podia ser o que ele quisesse, mas ele faz um ato de grandeza, e isso meu irmão pode ter certeza que é Deus agindo para você brilhar com o senador Cid e você vai se confirmando como uma grande liderança política do Estado do Ceará", ressaltou o petista.

Apoio do PRD-Solidaridade

A convenção da federação oficializou as chapas ao legislativo e confirmou apoio à pré-candidatura à reeleição de Elmano.

No primeiro semestre, o PRD chegou a ter como pré-candidato ao Governo o ex-vice-prefeito de Juazeiro do Norte Giovani Sampaio, mas o nome foi retirado após decisão do diretório nacional.

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