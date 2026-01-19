Diário do Nordeste
Ciro x Cid: com família dividida, os Ferreira Gomes ainda têm força política no Ceará para 2026?

Com dois ex-governadores do Ceará, família política está marcada por rupturas recentes depois de mais de três décadas com protagonismo no Estado.

Escrito por
e
PontoPoder
Ciro e Cid lado a lado. Eles apontam os dedos um para o outro no plenário do Senado. Ambos sorriem.
Legenda: Os irmãos estão afastados desde a campanha eleitoral de 2022, quando ficaram em lados opostos na disputa estadual.
Foto: Agência Senado

As declarações recentes do ex-prefeito de Sobral Ivo Gomes (PSB) contra a cúpula governista estadual, a pressão do senador Cid Gomes (PSB) para indicar um nome de sua preferência para disputar o Senado e as movimentações do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) como principal nome da oposição no Ceará recolocaram os irmãos Ferreira Gomes no centro do debate político estadual a poucos meses das eleições de 2026.

O cenário expõe a fragmentação da família e levanta uma das principais incógnitas que o pleito eleitoral de outubro promete responder: os Ferreira Gomes ainda têm força para serem decisivos politicamente no Ceará?

Após mais de duas décadas décadas em que o sobrenome funcionou como um dos eixos centrais da política cearense, os irmãos hoje ocupam campos distintos e conflitantes. A divisão interna, que se aprofundou a partir de 2022, colocou em xeque o peso político que o grupo acumulou em eleições anteriores.

Essa fragmentação se expressa de forma clara nos dois ex-governadores que compõem a família. De um lado, o senador Cid Gomes, articulador da base governista e responsável pela expansão do PSB nas eleições municipais de 2024. De outro, Ciro Gomes, que rompeu com o grupo governista cearense em 2022, passou a se aproximar da oposição ao governador Elmano de Freitas (PT) e é cotado como pré-candidato ao Palácio da Abolição em uma frente ampla oposicionista que inclui até setores bolsonaristas.

“Temos muitas especulações sobre as ações deles agora, em 2026, inclusive sobre qual vai ser o posicionamento da Lia (Gomes), se o Cid vai apoiar mesmo o Elmano. Se apoiar, qual tipo de apoio vai ser? Será um apoio mais ativo ou mais contido? Eu ainda vejo esses dois aspectos muito fortes: um cenário de indefinição e uma perspectiva de divisão desse grupo”
Cleyton Monte
Cientista político e professor universitário e pesquisador do Lepem-UFC

Um terremoto político e familiar em 2022

Na prática, as movimentações atuais são consequência direta do rompimento entre Ciro e Cid nas eleições de 2022. Para Cleyton Monte, aquele episódio marcou o encerramento do ciclo político dos Ferreira Gomes como grupo coeso.

“O início desse grupo é quando o Cid chega ao Governo do Estado, porque até então eles eram muito ligados ao Tasso (Jereissati). E o fim desse grupo acontece em 2022, quando as figuras centrais vão para lados diferentes”, analisa.

Desde então, os irmãos deixaram de operar como um bloco. Cid passou a se dedicar ao fortalecimento do PSB, hoje uma das principais forças municipais do Ceará, enquanto Ciro se aproximou da oposição ao governo Elmano, inclusive dialogando com setores antes classificados por ele próprio como extremados.

Nesse rearranjo, o PT se consolidou como força hegemônica governista, sob a liderança do ministro Camilo Santana, enquanto o PSB emergiu como principal aliado do governo estadual.

Segundo Cleyton Monte, a separação também evidenciou diferenças históricas na forma de atuação política dos irmãos. Enquanto Cid sempre exerceu o papel de articulador e fiador de alianças, Ciro construiu sua trajetória como liderança de projeto e discurso, com forte apelo simbólico, mas menor inclinação para o varejo da política.

“O Cid Gomes é a figura política mais forte desse grupo. Em termos de credibilidade, atração de prefeitos e acordos, sempre atribuí a ele a sustentação do grupo político dos Ferreira Gomes”, afirma.

Peças da engrenagem

A cientista política e professora da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Monalisa Torres, reforça que essa divisão de funções foi decisiva tanto para o sucesso passado quanto para as dificuldades atuais da família.

“Embora seja senador, o mandato do Cid é majoritário, tem cargo, recurso, emendas, então ele ainda atua como articulador, tem esse know-how. Vemos essa força dele na própria mudança de partido, do PDT para o PSB, dá para observar o movimento de esvaziamento de um enquanto o outro infla. Isso demonstra a força e o peso local desse ator como um importante articulador, que o Ciro não é”, analisa Monalisa Torres. 

“O Ciro tem experiência em diferentes funções políticas, mas ele não tem essa capacidade de articular, não é a praia dele. Por isso que, no grupo que o Ciro está tentando montar agora, é o Tasso que cumpre esse papel. Então, temos o Ciro e o Cid, que, a preço de hoje, têm características diferentes, cumprindo funções diferentes, cada um em um grupo diferente. Hoje, estão apartados e, em alguma medida, se antagonizando”
Monalisa Torres
Cientista política e professora da Uece

Além de Cid e Ciro, um terceiro integrante da família passou a atuar como novo fator de instabilidade no início deste ano. Em uma maratona de entrevistas concedidas a radialistas de Sobral, o ex-prefeito Ivo Gomes (PSB), irmão caçula, rompeu publicamente com a possibilidade de engajamento na campanha à reeleição do governador Elmano de Freitas.

Embora tenha ficado ao lado de Cid no rompimento familiar de 2022, Ivo criticou duramente a aproximação do PT com o prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues (União), e com o deputado federal Moses Rodrigues (União), adversários históricos dos Ferreira Gomes na cidade. O ex-prefeito também deixou explícita sua disposição de atuar em favor de Ciro, caso ele seja candidato ao Governo do Estado.

Ivo ainda fez ataques diretos ao governador Elmano, ao ministro Camilo Santana (PT) e ao secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira.

"Por que eu vou estar com uma pessoa que não tem por mim a menor consideração? Que se alia a pessoas que só querem o meu mal?", indagou Ivo. "Essa decisão (de se aproximar dos Rodrigues) representa um descompromisso meu com essa candidatura (de Elmano de Freitas). Para mim, hoje, eu não tenho mais compromisso com ela", afirmou Ivo.

Para o professor de Ciência Política da Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA), Rodrigo Chaves de Mello, Ivo ocupa um lugar estratégico ao apresentar a possibilidade da reunificação do grupo como uma ameaça latente. Ao citar o descontentamento, o ex-prefeito amplia o custo político do alinhamento automático do PSB ao governo estadual e recoloca a família como ator imprevisível, segundo o professor.

“Por isso eu não acredito, em hipótese alguma, no fim do grupo. No limite, algum processo de readequação, readaptação etc., mas no fim do grupo eu não acredito”, pontua.

“Este ano, completa quatro anos desde o início da briga, eles iniciam o ano eleitoral já brigados e eu acho que isso faz toda a diferença. Eles já perderam bastante coisa e o Ivo, com aquelas falas todas, me parece que está colocando a possibilidade de reaproximação com o Ciro no horizonte. Ele também diz que o Cid tem disponibilidade para essa reaproximação, diz que ele não fará apoio automático ao Elmano, ainda que possa votar nele, e se distancia completamente do Camilo”, acrescenta Rodrigo Chaves de Mello.

Cid, o fiel da balança

Apesar das falas ruidosas de Ivo e da projeção de Ciro como nome forte da oposição, os analistas convergem ao apontar Cid Gomes como o principal detentor de poder de barganha da família para 2026. Com forte capilaridade entre prefeitos e controle de uma bancada expressiva, o senador é visto como peça-chave para o próximo pleito.

“O apoio do Cid é decisivo. Se ele vai para a campanha do Elmano, ele é decisivo para o Elmano. Se se abstém, já é um ganho enorme para o Ciro”, resume Rodrigo Chaves.

O movimento de Cid de rejeitar uma candidatura ao Senado e insistir no nome do deputado federal Júnior Mano (PSB) também é lido como estratégico. 

“Ao se colocar como um político aposentado, que não vai disputar nada, ele ganha um grau de independência muito grande. O Cid não disputando cargo é um fio desencapado, porque ele tem prestígio, tem capilaridade, mas não precisa se fidelizar. Ele pode ser esse elemento que pode ir para um lado ou para o outro até o último momento, ele ganha um grau de liberdade muito grande para negociar”
Rodrigo Chaves de Mello
Professor de Ciência Política da UVA

Ciro: aposta de alto risco

Já Ciro Gomes, cotado para disputar o Governo do Estado, surge como o nome mais competitivo da oposição, mas também como uma aposta arriscada, na avaliação dos analistas. Eles convergem ao apontar que o ex-governador mantém alto grau de conhecimento e capacidade de pautar o debate público, mas enfrenta dificuldades para formar e manter alianças duradouras.

Cleyton Monte aponta que o político saiu enfraquecido das últimas eleições nacionais que disputou, também acumulou derrotas de aliados que indicou para disputar o Governo do Ceará e a Prefeitura de Fortaleza, além de ter feito uma guinada política para se aproximar de nomes da direita.

“Ele é explosivo no discurso, talvez até utilizem essa força para explorar a questão da segurança pública, mas não vejo o Ciro com essa penetração no Interior e chegando junto nos grandes centros urbanos”, conclui.

Monalisa Torres destaca que o principal elo da oposição hoje é o antipetismo, o que considera insuficiente para sustentar um projeto eleitoral sólido.

“Isso não é projeto político, não é algo que, do ponto de vista de estratégia política, seja suficientemente forte. É insuficiente, inclusive para manter uma aliança coesa, fiel até o fim em uma eleição que não vai ser fácil, em que se está disputando com a máquina estadual alinhada à máquina federal”, avalia.

Mas, afinal, qual a força dos Ferreira Gomes?

Os especialistas concordam que o ciclo hegemônico dos Ferreira Gomes chegou ao fim. A fragmentação interna, a derrota em Sobral em 2024 e a ascensão de um novo eixo de poder liderado por Camilo Santana são marcos desse encerramento.

Isso, no entanto, não equivale ao desaparecimento completo da família do cenário político. Como observa Rodrigo Chaves, os Ferreira Gomes sobreviveram à ruptura, ainda que de forma dispersa e com influência reduzida.

“O Ivo joga justamente com a possibilidade de alguma reconstrução. Ainda é virtual, é mais uma potência que um fato, mas ele usa esse espectro com a mística, o simbolismo. Por hora, materialmente, o ciclo acabou e tem outras referências na política. Mas é interessante que (...) depois de três eleições quase incontestes, o governo Elmano esteja tendo a sua reeleição ameaçada, a preço de agora, justamente por um Ferreira Gomes, que se apresenta ainda brigado com os irmãos”, acrescenta.

Para o professor, ainda que a reunificação plena pareça improvável no curto prazo, existem cenários intermediários, como uma “paz armada”, uma neutralidade estratégica de Cid ou mesmo apoios cruzados, que, para ele, seriam suficientes para alterar o equilíbrio da disputa.

Para Cleyton Monte, seja separados, seja juntos, essa força dos integrantes da família já não é a mesma de outros momentos.

“A meu ver, o Cid é a figura mais forte desse grupo familiar, mas ele também perdeu força, se comparado aos anos em que foi governador e, principalmente, aos primeiros anos do governo Camilo. Ele tinha um destaque maior, tinha uma força mais acentuada e tinha uma voz mais forte na Assembleia. Ele foi sendo minado e não sei até que ponto consegue reverter isso”, pondera.

Monalisa Torres também é cautelosa sobre o futuro do grupo. Ela ressalta que acredita que todos os cenários são possíveis. “Se eles conseguem renovar os quadros, reconstruir o discurso e reposicionar a imagem, é possível (se fortalecerem), eu não duvidaria. Ainda vai depender de muitos fatores, de como essa negociação para os cargos vai se dar, de como os irmãos vão se aproximar ou não daqui para lá, de como vai estar a avaliação do governador, sobretudo do ponto de vista da segurança pública”, conclui Torres.

