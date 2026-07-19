PRD desiste de candidatura ao Governo do Ceará, e Giovanni Sampaio pode concorrer a deputado

Às vésperas de convenção partidária, o PRD nacional emitiu um comunicado afirmando que não terá candidatura ao governo de nenhum estado.

A manifestação, assinada nessa quinta-feira (16), foi ratificada pela seccional cearense do partido, que tinha o ex-vice-prefeito de Juazeiro do Norte, Giovanni Sampaio, como nome para a disputa majoritária.

A legenda informou que, agora, vai apoiar a campanha de reeleição do governador Elmano de Freitas (PT).

A reportagem apurou que o planejamento inclui Sampaio na chapa proporcional à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A decisão deve ser consolidada na convenção marcada para o próximo dia 25, em Fortaleza.

Veja também Aliados de Eunício e Luizianne iniciam 'campanha' pelo Senado e acirram disputa na chapa governista PontoPoder estreia série 'Berço Político' com pré-candidatos ao Governo do Ceará

O PontoPoder buscou Giovanni Sampaio para entender como se deram as tratativas a respeito da mudança nas chapas do PRD, mas não obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto.

O diretório estadual reforçou que a estratégia nacional é concentrar esforços nas disputas proporcionais e fortalecer as chapas de deputados federais e estaduais. No Ceará, a expectativa é eleger uma dupla à Câmara dos Deputados e mais dois filiados à Alece.