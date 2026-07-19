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PRD desiste de candidatura ao Governo do Ceará, e Giovanni Sampaio pode concorrer a deputado

Decisão será oficializada em convenção, no dia 25 deste mês.

Escrito por Ingrid Campos ingrid.campos@svm.com.br
19 de Julho de 2026 - 08:52
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Legenda: Giovanni Sampaio é ex-deputado e ex-vice-prefeito de Juazeiro do Norte.
Foto: Instagram/Giovanni Sampaio.

Às vésperas de convenção partidária, o PRD nacional emitiu um comunicado afirmando que não terá candidatura ao governo de nenhum estado.

A manifestação, assinada nessa quinta-feira (16), foi ratificada pela seccional cearense do partido, que tinha o ex-vice-prefeito de Juazeiro do Norte, Giovanni Sampaio, como nome para a disputa majoritária.

A legenda informou que, agora, vai apoiar a campanha de reeleição do governador Elmano de Freitas (PT).

A reportagem apurou que o planejamento inclui Sampaio na chapa proporcional à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A decisão deve ser consolidada na convenção marcada para o próximo dia 25, em Fortaleza. 

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O PontoPoder buscou Giovanni Sampaio para entender como se deram as tratativas a respeito da mudança nas chapas do PRD, mas não obteve retorno até o momento. O espaço segue aberto.

O diretório estadual reforçou que a estratégia nacional é concentrar esforços nas disputas proporcionais e fortalecer as chapas de deputados federais e estaduais. No Ceará, a expectativa é eleger uma dupla à Câmara dos Deputados e mais dois filiados à Alece.

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