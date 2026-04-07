Giovanni Sampaio, ex-vice-prefeito de Juazeiro do Norte, anuncia pré-candidatura ao Governo do Ceará

Recém-filiado ao PRD, o ex-vice-prefeito de Juazeiro do Norte, Giovanni Sampaio, confirmou a sua pré-candidatura ao Governo do Ceará, em entrevista ao PontoPoder nesta terça-feira (7). Ele deixou a posição de diretor-geral do Hospital Regional do Cariri (HRC), gerido pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH), na última quinta-feira (1º) para cumprir o prazo de desincompatibilização.

Giovanni Sampaio foi eleito vice-prefeito de Juazeiro por dois mandatos (2017-2024) e dois governos seguidos, com Arnon Bezerra e Glêdson Bezerra. Ele também foi suplente de deputado estadual e chegou a disputar as eleições para a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e a Câmara dos Deputados em outras oportunidades.

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Ele se coloca à disposição do partido porque acredita que uma candidatura majoritária pode ajudar a atrair mais votos para a chapa proporcional.

"Nunca uma candidatura tem interesse unicamente pessoal, porque depende de presidente do partido, filiados e lideranças. Não tenho vaidade pessoal, nem projeto particular. Agora, geralmente, quando um pequeno se insurge para enfrentar lideranças fortes no estado, tentam desclassificá-lo. A minha perspectiva é que a gente possa contribuir com o debate. No segundo turno, a gente faria uma aliança – e eu espero chegar ao segundo turno. Ninguém nasce morto", disse.

Conforme informado ao PontoPoder, ainda há definição sobre quem ocupará a segunda vaga na chapa, reservada ao(à) vice-governador(a). Há a possibilidade, ainda, se viável for, de Sampaio emplacar o seu filho, conhecido como "Giovaninho", na disputa ao Parlamento.

Pelas redes sociais, ele tem assumido postura crítica em relação ao possível futuro adversário, Ciro Gomes (PSDB), e ao ex-colega de chapa, o prefeito Glêdson Bezerra (Podemos). Na mesma medida, tem defendido figuras da base, como o próprio governador Elmano de Freitas (PT) e o presidente do PSB, Ceará, Eudoro Santana.