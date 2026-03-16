Carla Ibiapina é confirmada na presidência estadual do PRD no Ceará
A vereadora de Fortaleza e primeira-dama de Aquiraz substitui Michel Lins na função.
Carla Ibiapina foi oficializada no comando do diretório estadual do Partido Renovação Democrática (PRD) no Ceará, nesta segunda-feira (16). A vereadora de Fortaleza e primeira-dama de Aquiraz publicou uma nota confirmando sua nova atribuição em suas redes sociais.
"Recebo essa missão com muita responsabilidade e também com sentimento de honra por me tornar a primeira mulher a presidir o partido no Estado. É um passo importante que reforça a presença feminina na política", disse ela no comunicado.
De acordo com Ibiapina, o objetivo será "fortalecer e organizar o partido no Ceará". Entre as suas intenções, pontuou, estão a ampliação do diálogo com lideranças e a construção de "um ambiente político baseado no compromisso com as pessoas".
"Continuarei exercendo meu mandato como vereadora de Fortaleza, mantendo uma atuação próxima da população e focada em transformar as demandas da cidade em ações concretas e resultados para quem mais precisa", finalizou.
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Mudanças no PRD
Carla Ibiapina substitui o também vereador Michel Lins, que saiu da direção estadual do PRD e, em seguida, se filiou ao Republicanos, onde foi oficializado como o vice-presidente estadual.
Na última quinta-feira (12), como mostrou o PontoPoder, a parlamentar havia revelado o convite para presidir o PRD Ceará, feito, conforme ela, pelo deputado federal Júnior Mano (PSB), que lidera as tratativas sobre novas filiações ao partido.
Giordanna Mano (PRD), prefeita de Nova Russas e esposa de Júnior, assumiu a Federação Renovação Solidária (formada por PRD e Solidariedade) no estado, na última terça-feira (10).
Saída do DC
A chegada de Carla Ibiapina na presidência da sigla também envolve a concessão de uma carta de anuência pelo Democracia Cristã (DC), agremiação a qual estava filiada e que ganhou a eleição em 2024.
Com a autorização, a política tem o direito de seguir com o mandato, sem que haja algum tipo de questionamento acerca da sua fidelidade partidária e, assim, de ser alvo de qualquer penalidade.
A parlamentar já havia adiantado que não teria problemas para receber o aval para desfiliação, que o partido estava "bem tranquilo" com seu pedido.
Também na quinta, o presidente estadual do DC Ceará, Sérgio Onofre, antecipou que o diretório iria liberar Carla Ibiapina para que possa se desfiliar da agremiação. "A gente compreende a posição da Carla. Nosso objetivo é sempre fazer com que o partido venha a agregar, a somar", ponderou o dirigente.