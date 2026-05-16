Ciro desconversa sobre envolvimento de Flávio Bolsonaro em caso Master: 'Não vou me distrair com isso'

Durante evento de pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDBO ao Governo do Ceará, neste sábado (16), o ex-ministro foi questionado se ele subiria em um palanque junto a Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente pelo Partido Liberal (PL).

Recentemente, vieram à tona áudios em que o senador Flávio Bolsonaro (PL) pedia recursos ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para financiar filme sobre o pai, Jair Bolsonaro (PL). Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, está preso desde 4 de março, investigado por fraudes financeiras.

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Ciro desconversou e afirmou que não irá se "distrair com isso" e que "não gosta de bater em gente fraca".

"Vocês da imprensa só prestam atenção no dia a dia. (...) Eu já tinha denunciado lá atrás que o escândalo mesmo são R$ 93 bilhões de precatórios comprados pelo mercado privado, lê-se Banco Master e BTG, por 50%, 60% do valor de passe, e o Governo Federal mandou pagar, no dia 28 de dezembro de 2023, pelo valor de passe. O País perdeu R$ 50 bilhões. Nenhum de vocês prestou atenção. Eu não vou me distrair com isso. Porque essa é a lembrança que o Camilo faz para não explicar a roubalheira que eles estão produzindo aqui", declarou.

Legenda: Bandeiras de apoio ao pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) foram expostas junto às de apoio a Ciro Gomes (PSDB) Foto: Fabiane de Paula.

Apesar das críticas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o PL no Ceará anunciou apoio a Ciro para tirar o atual eixo governista do poder "de uma vez por todas". André Fernandes, presidente estadual do PL Ceará, e seu pai, o deputado estadual pré-candidato ao Senado, Alcides Fernandes (PL), compareceram ao evento.

Entenda a relação entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro

Nesta quarta-feira (13), uma reportagem publicada pelo site Intercept Brasil mostrou que o senador Flávio Bolsonaro (PL) enviou áudio ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, pedindo recursos para financiar a produção do filme "Dark Horse", biografia cinematográfica sobre o pai, Jair Bolsonaro (PL).

Vorcaro chegou a pagar aproximadamente R$ 61 milhões entre fevereiro e maio de 2025, em seis operações, conforme a apuração do Intercept Brasil. O total pedido por Flávio chegaria a cerca de R$ 134 milhões. Não há evidências se o valor total chegou a ser repassado.

Após a publicação da reportagem pelo Intercept, Flávio compartilhou vídeo em que admitiu ter procurado Vorcaro para patrocinar o filme do pai, mas sustentou que a relação com o banqueiro ocorreu para busca de patrocínio privado e que havia um contrato.

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, está preso desde 4 de março, quando foi capturado pela Polícia Federal durante a terceira fase da Operação Compliance Zero.

A investigação apura fraudes financeiras na instituição e uma tentativa de aquisição dela pelo Banco Regional de Brasília (BRB), vinculado ao Governo do Distrito Federal (GDF).