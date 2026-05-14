Deputados aprovam criação de 200 vagas para o concurso da Alece de 2026; edital sai em breve

Os deputados estaduais aprovaram, nesta quinta-feira (14), a criação de 200 vagas efetivas para o concurso público da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) de 2026. O edital da seleção deverá ser divulgado em breve, segundo a Casa.

As oportunidades serão divididas da seguinte forma:

170 para Analista Legislativo (nível superior);

30 para Técnico Legislativo (nível médio).

O certame também selecionará candidatos para a formação de cadastro de reserva, com 400 vagas.

Antes de ir ao Plenário, o PL 327/26 foi aprovado na Mesa Diretora da Alece, sob a presidência de Romeu Aldigueri (PSB), nessa quarta-feira (14). Em tese, a proposição atualiza o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Casa.

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CONCURSO DA ALECE 2026

Em 5 de maio, a Casa publicou o termo de referência para contratação da banca responsável pela organização e execução do concurso público.

O Legislativo estadual já anunciou, inclusive, o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan) como banca organizadora do certame.

Em 7 de Maio, os parlamentares aprovaram a reserva de 30% das vagas oferecidas em concursos públicos da Assembleia Legislativa a candidatos pretos e pardos, indígenas e quilombolas.

Conforme o projeto, o percentual das cotas raciais sobre o total de vagas será dividido da seguinte forma: