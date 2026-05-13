Deputados vão votar novos limites intermunicipais para 9 cidades do Ceará, como Aracati e Fortim

Os deputados da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) vão apreciar o projeto de lei que atualiza os limites intermunicipais de nove cidades no interior do Estado. A iniciativa, que começou a tramitar nesta quarta-feira (13), é de autoria da Mesa Diretora da Casa, sob a presidência de Romeu Aldigueri (PSB).

Veja os municípios do Ceará que deverão ter novos limites:

Acopiara

Aiuaba

Arneiroz

Aracati

Ararendá

Catarina

Fortim

Ipaporanga

Saboeiro

Em síntese, o PL 325/2026 altera as atuais linhas divisórias oficiais dessas cidades, o que muda a administração de algumas localidades na área em questão. De acordo com a justificativa, a proposta passou pelo consentimento dos municípios envolvidos.

>>> Confira o PL 325/2026 na íntegra, com a projeção das novas divisas

Após iniciar a tramitação na Alece, o projeto segue para a análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), antes de retornar ao Plenário 13 de Maio para votação final. A apreciação no colegiado está prevista para esta quinta-feira (14).

O PontoPoder solicitou o detalhamento das localidades que mudarão de município ao Comitê de Estudos de Limites e Divisas Territoriais do Ceará (CELDITEC) da Alece. Contudo, o órgão informou que só disponibilizará a relação após o projeto ser aprovado na CCJR.

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MAPA AJUSTADO

Conforme o PL 325/2026, o objetivo das atualizações é corrigir “inconsistências pontuais entre o mapeamento cartográfico vigente e a realidade territorial das localidades”, motivadas por imprecisões históricas ou falta de recursos técnicos à época das definições.

“A proposta busca refletir, de forma mais fiel, a configuração territorial existente, considerando a atuação administrativa historicamente exercida pelos Municípios envolvidos e o sentimento de pertencimento da população residente nas áreas objeto de ajuste, contribuindo para o adequado exercício da cidadania” Justificativa do PL 325/2026

As atualizações integram o Projeto Atlas de Limites Municipais, iniciativa conduzida de forma integrada pela Alece, pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).